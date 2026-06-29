Sans surprise, Zach LaVine active son option à 49 millions de dollars

On voit mal qui aurait pu miser 49 millions de dollars sur Zach LaVine, et lui ainsi que ses représentants étaient visiblement de cet avis. L’arrière des Kings a activé sa « player option » selon Chris Haynes et Shams Charania et va rester, au moins temporairement, aux Kings. Arrivé au cours de la saison 2024/25, le joueur de 31 ans ne s’est jamais pleinement imposé comme un joueur à même de faire passer un cap à Sacramento.

Son dernier exercice a été le symbole de sa frustration des dernières années entre la Californie et des Bulls moribonds. Zach LaVine n’a joué que 39 matchs avant de se blesser au doigt et de subir une opération synonyme de fin de saison prématurée. Son salaire très élevé, qui tutoie le Top 20 de la ligue fait oublier qu’en forme, l’ancien vainqueur du concours de dunk peut encore rendre de précieux services. Il restait notamment sur des premiers mois intéressants statistiquement chez les Kings, à 22.4 points, 3.8 passes, mais surtout 44.6 % à 3-points et plus de trois tentatives réussies par rencontre.

Un profil dont Sacramento a bien besoin, après une saison 2025/26 catastrophique au shoot : dernier de la ligue au nombre de 3-points tentés et réussis par match et la 29e adresse…

Les Kings vont frôler le second apron

Les Kings avaient en revanche moins besoin des émoluments XXL de leur joueur. Les voici désormais à dépasser le « first apron », et avec 8.8 millions de dollars disponibles sous le « second apron » selon le journaliste spécialisé Keith Smith. Ce, sans avoir vraiment commencé leur été, et avec seulement 11 joueurs sous contrat puisque leurs rookies Darius Acuff Jr et Alex Karaban n’ont pas encore officiellement paraphé leurs deals, qui pourraient se porter à 10.9 millions de dollars cumulés.

Zach LaVine ou encore DeMar DeRozan restent ainsi plus que jamais de possibles monnaies d’échange, mais leurs contrats vont rendre ces opérations particulièrement difficiles.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 24:42 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 27:58 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 38:54 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27:20 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 34:28 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 34:45 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35:04 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 34:45 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 35:57 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 34:53 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 CHI 42 34:06 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 SAC 32 36:34 51.1 44.6 87.4 0.3 3.2 3.5 3.8 1.8 0.6 2.7 0.1 22.4 2025-26 SAC 39 31:23 47.9 39.0 88.0 0.2 2.6 2.8 2.3 2.1 0.7 1.9 0.3 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.