Free agency 2026 : les meilleurs joueurs encore disponibles

En général, après trois ou quatre jours, la « free agency » est déjà jouée. Les stars ont trouvé leur point de chute, les meilleurs lieutenants ont sécurisé leur contrat, et les franchises se rabattent ensuite sur des joueurs de complément.

Cette année, le marché reste pourtant suspendu à quelques dossiers majeurs. En premier lieu celui de LeBron James, toujours sans décision définitive, et dont le choix pourrait provoquer un effet domino sur plusieurs équipes. Cleveland et Golden State sont notamment cités parmi les destinations intéressées par le « King », ce qui peut aussi peser sur les situations de James Harden et Draymond Green.

Avec LeBron James, James Harden et Draymond Green, le haut du panier reste donc prestigieux. Trois anciens MVP ou champions NBA, trois profils très différents, mais trois joueurs capables de modifier immédiatement les ambitions d’une équipe. Même si, dans chaque cas, l’âge, le rôle et le salaire rendent les dossiers complexes.

Derrière ce trio, Jalen Duren fait figure de gros poisson chez les intérieurs. Son avenir à Detroit est flou, mais certaines portes se sont refermées, notamment du côté des Lakers depuis l’arrivée de Walker Kessler. Sacramento pourrait-il tenter un montage en « sign-and-trade » autour de Domantas Sabonis ? C’est à surveiller.

Le marché des ailiers-forts reste également animé. Rui Hachimura est toujours disponible, alors que Minnesota en a fait une priorité après avoir raté d’autres cibles. Jonathan Kuminga, lui, reste un dossier à part : jeune, athlétique, encore valorisable, mais difficile à caser financièrement et sportivement. Les Lakers pourraient d’ailleurs se retrouver au cœur de ce jeu de chaises musicales, entre Hachimura et Kuminga.

Nicolas Batum et Guerschon Yabusele toujours en attente

Dans la catégorie des joueurs de rotation à forte valeur, Peyton Watson est aussi un nom à suivre. Denver aimerait le conserver, mais son dossier oblige les Nuggets à jongler avec leurs finances, surtout si la franchise rêve encore de se mêler à la course à LeBron James.

Bennedict Mathurin, lui, offre un profil de scoreur en sortie de banc qui peut séduire beaucoup de monde. Moins clinquants, Bruce Brown, Gary Payton II ou Jordan Clarkson peuvent aussi représenter de très bonnes affaires pour des équipes déjà structurées, en quête d’expérience, de défense ou de création secondaire.

Chez les vétérans, Bradley Beal a choisi de tester le marché malgré une saison quasiment blanche. Russell Westbrook n’a pas non plus trouvé preneur. Le MVP 2017 n’est évidemment plus le joueur dominant de sa grande époque, mais il peut encore apporter de l’énergie, du rythme et de la pression sur le cercle dans un rôle réduit. Khris Middleton, après une expérience de mentor à Dallas, reste également un joueur référencé, même si son physique impose désormais de la prudence.

Enfin, plusieurs profils plus spécialisés peuvent encore intéresser des équipes à la recherche de profondeur. Les Français Nicolas Batum et Guerschon Yabusele attendent toujours de connaître leur prochaine destination. Gabe Vincent et Seth Curry peuvent apporter du tir, Matisse Thybulle de la défense extérieure, Jae’Sean Tate de l’impact physique, et Kevon Looney de la dureté près du cercle.

Le marché n’a donc pas encore livré tous ses secrets. Et tant que LeBron James n’aura pas tranché, beaucoup de franchises pourraient préférer attendre avant d’activer leur plan B.

Les All-Free Agency Teams

First Team : James Harden – Bennedict Mathurin – LeBron James – Draymond Green – Jalen Duren

Second Team : Russell Westbrook – Bradley Beal – Jonathan Kuminga – Rui Hachimura – Peyton Watson

Third Team : Gary Payton II – Bruce Brown – Khris Middleton – Guerschon Yabusele – Kevon Looney