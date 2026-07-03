Rich Paul passe les options de LeBron James au tableau

Scène improbable dans le dernier épisode de « Game Over ». Rich Paul a ainsi accepté de jouer le jeu de Max Kellerman en passant au crible les destinations possibles de LeBron James. Sur un tableau blanc !

Et selon l’agent, le dossier aurait été beaucoup plus simple si les hommes de Mike Woodson n’avaient pas remporté le titre. En résumé : sans la victoire des Knicks en Finals, LeBron James aurait filé à New York.

Evidemment, c’est assez ironique quand on se rappelle que, pendant près de quinze ans, les Knicks ont rêvé de faire du « King » leur sauveur pour retrouver les sommets. C’est donc au moment où cette piste peut être finalisée que New York n’a plus besoin d’être sauvé, Jalen Brunson étant désormais le visage net de la franchise.

Rich Paul a d’ailleurs glissé que le meneur devrait presque appeler LeBron James pour lui confirmer qu’il n’aurait aucun problème à le voir rejoindre son équipe…

Mais les Knicks ne sont qu’une ligne sur le tableau. Rich Paul a aussi évoqué les Sixers, relancés par l’arrivée de Jaylen Brown, aux côtés de Tyrese Maxey et Joel Embiid. « Comment cela ne pourrait-il pas attirer son attention ? », a-t-il lancé, en insistant sur le potentiel d’une équipe qui vient de changer de dimension.

Les Cavaliers restent l’option sentimentale. Le Heat, celle d’un retour dans une organisation qu’il connaît et respecte. Les Nuggets, peut-être la plus séduisante sur le plan basket, avec Nikola Jokic comme partenaire ultime. Les Warriors, le fantasme absolu avec Stephen Curry, même si la construction semble plus complexe. Les Mavericks, les Celtics, les Wolves ou les Spurs ont aussi été cités, chacun avec ses arguments, et ses limites.

À en croire Rich Paul, quasiment toute la NBA a pris la température, à une ou deux exceptions. Pas mal pour un joueur qui fêtera ses 42 ans en décembre.

Mais le message le plus intéressant est que LeBron James ne cherche plus seulement une équipe capable de l’accueillir. Il cherche surtout le meilleur cadre possible pour écrire la fin de sa carrière. Alors qu’on évoque un documentaire qui suivra le meilleur marqueur de l’histoire pour ce qui pourrait être son ultime campagne NBA.



Où jouera LeBron James la saison prochaine ?

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.