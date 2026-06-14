Les Knicks, champions d’une attente record

Il n’y avait pas seulement un trophée Larry O’Brien sur le parquet de San Antonio. Il y avait aussi 53 ans d’impatience, de désillusions et de générations de fans qui n’avaient jamais vu les Knicks au sommet. En battant les Spurs dans le Game 5, New York a ainsi remporté son premier titre depuis 1973, le troisième de son histoire.

Jamais une franchise de la Grande Ligue n’avait attendu aussi longtemps entre deux sacres. Les Bucks avaient patienté 50 ans entre 1971 et 2021. Les Warriors avaient mis fin en 2015 à une disette de 40 ans. Les Knicks font donc pire… ou mieux : 53 ans entre deux bagues, la plus longue attente achevée de l’histoire NBA.

James Dolan n’a d’ailleurs pas esquivé le poids de cette attente au moment de soulever le trophée. « Hey New York ! Je suis désolé que cela ait pris autant de temps ! Mais nous y voilà, et j’espère que cela ne prendra plus aussi longtemps ! », a en effet lancé le propriétaire des Knicks aux fans, dans une scène surréaliste pour une base de supporters longtemps habituée aux humiliations.

Jalen Brunson, MVP des Finals après ses 45 points dans le match du titre, avait lui aussi du mal à mettre des mots sur l’instant. « Je ne sais pas ce que je ressens », soufflait le meneur, submergé par l’émotion. Dans son sillage, les Knicks ont refermé une parenthèse ouverte à l’époque de Willis Reed, Walt Frazier et Red Holzman.

Les Chicago Cubs, leaders intouchables

Cette attente n’est toutefois pas un record absolu dans le sport américain. Les Chicago Cubs restent intouchables avec 108 ans entre leurs titres MLB de 1908 et 2016. Les Chicago White Sox, les Boston Red Sox, les Philadelphia Eagles ou encore les New York Rangers ont eux aussi fait patienter leurs fans plus longtemps.

Franchise Ligue Attente Titres concernés Chicago Cubs MLB 108 ans 1908 – 2016 Chicago White Sox MLB 88 ans 1917 – 2005 Boston Red Sox MLB 86 ans 1918 – 2004 Philadelphia Eagles NFL 57 ans 1960 – 2017 New York Rangers NHL 54 ans 1940 – 1994 New York Knicks NBA 53 ans 1973 – 2026 Milwaukee Bucks NBA 50 ans 1971 – 2021 Golden State Warriors NBA 40 ans 1975 – 2015

Et si les Knicks viennent donc d’effacer le plus long écart jamais comblé entre deux titres NBA, d’autres attentes restent encore ouvertes. La plus ancienne concerne désormais les Kings, champions en 1951 lorsqu’ils étaient encore les Rochester Royals, et donc toujours bloqués à une seule bague. Derrière eux, les Hawks patientent depuis 1958, époque où la franchise évoluait encore à Saint-Louis.