Jalen Brunson élu MVP des Finals 2026 à l’unanimité

Les Knicks du comeback sont devenus les Knicks champions. Pour la première fois depuis 1973, New York règne de nouveau sur la NBA, après sa victoire à San Antonio dans le Game 5 des Finals (94-90). Et, évidemment, c’est Jalen Brunson qui a tenu le stylo pour écrire la dernière page de cette formidable histoire !

Le meneur new-yorkais a signé 45 points, nouveau record de franchise sur un match de Finals, effaçant des tablettes les 38 points de Willis Reed en 1970. Comme un symbole, le héros du dernier titre des Knicks a donc cédé sa place à celui qui vient de ramener la franchise au sommet, 53 ans plus tard.

« Je n’ai pas les mots », a soufflé un Jalen Brunson très ému au bord du terrain. « C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé. C’est pour ça que je suis venu à New York. »

Quelques minutes plus tard, il était élu MVP des Finals à l’unanimité. Avant la rencontre, OG Anunoby semblait être un candidat très crédible pour le trophée grâce à sa claquette déjà dans la légende, mais c’est donc finalement son capitaine qui a mis tout le monde d’accord, dans cette série conclue 4-1 par New York. Car encore menés de 16 points dans ce Game 5, les Knicks ont une nouvelle fois refusé de paniquer. Et comme dans chacune de leurs quatre victoires, ils ont remonté un déficit à deux chiffres face à des Spurs incapables de tenir le rythme sur la longueur…

« Je ne sais pas vraiment ce que je ressens », a poursuivi Jalen Brunson, qui termine ces Finals 2026 avec 32.6 points de moyenne (42% de réussite dont 39% à 3-points), 4.6 passes et 4.2 rebonds de moyenne. « Je suis émerveillé. À chaque fois que quelqu’un nous a enterrés, on a trouvé un moyen de revenir et de répondre. »

Dans le dernier quart-temps, le gaucher a encore pris les choses en main, inscrivant notamment 13 points de suite pour New York. Le genre de séquence qui résume ses Finals : pas toujours propres, rarement faciles, mais finalement sous contrôle quand la pression devient maximale.

Autour de lui, Mikal Bridges (14 points) et Josh Hart (13 points), les deux autres membres des « Nova Knicks », ont apporté 27 points. Comme à Villanova, Jalen Brunson a donc gagné avec eux. Et comme à Villanova, il a gagné dans le Texas, après ses titres NCAA 2016 à Houston et 2018 à San Antonio. Un Etat qui lui réussit donc très bien.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.