La claquette d’OG Anunoby va-t-elle devenir l’action la plus importante de l’histoire des Knicks ?

« Ça doit être le tir le plus iconique de l’histoire du basket new-yorkais. » En une phrase, Mike Brown a lancé le débat. Après la claquette victorieuse d’OG Anunoby dans le Game 4 des Finals 2026, concluant le plus grand comeback de l’histoire des Finals, l’entraîneur des Knicks a placé l’action de son ailier au Panthéon de la franchise.

Mais va-t-elle déjà dépasser Willis Reed, Allan Houston, Patrick Ewing ou Larry Johnson dans la mémoire collective de la franchise ? Voici notre Top 5 des actions les plus importantes de l’histoire des Knicks.

1. Willis Reed, les deux premiers paniers du Game 7 des Finals 1970

Ce n’est pas l’action la plus spectaculaire mais c’est pourtant la plus lourde de sens. Blessé à la cuisse, Willis Reed est incertain pour le Game 7 des Finals 1970 face aux Lakers. Puis il apparaît dans le tunnel du Madison Square Garden, déclenchant une ovation restée dans l’histoire.

Il inscrit les deux premiers paniers des Knicks, et même s’il ne marquera plus de la rencontre, son simple retour change toute l’énergie du match. Derrière, Walt Frazier signe un chef-d’œuvre, et New York décroche le premier titre de son histoire. Le mythe Knicks naît véritablement ce soir-là.

Pour dire à quel point cette séquence reste ancrée dans la mémoire collective à New York, certains ont fait appel à des médiums pour invoquer l’esprit de Willis Reed en amont du Game 4 face aux Spurs. Peut-être qu’ils ont réussi…

2. OG Anunoby, la claquette du Game 4 des Finals 2026

À 1,2 seconde de la fin, alors que les Knicks sont encore menés d’un point, Jalen Brunson manque son tir à 3-points. OG Anunoby surgit alors dans la raquette pour claquer la balle dans le cercle et offrir la victoire à New York.

L’action est déjà historique : les Knicks venaient d’effacer 29 points de retard, soit le plus grand comeback jamais réussi en Finals. Elle leur permet aussi de mener 3-1 face aux Spurs et de se retrouver à une petite victoire de leur premier titre depuis 1973 !

Si New York termine le travail, cette claquette pourra légitimement prétendre au sommet. Mais pour l’instant, Willis Reed conserve l’avantage du titre déjà gagné.

3. Allan Houston, le tir de la victoire à Miami en 1999

Un tir qui rebondit sur le cercle, monte, retombe, et fait basculer toute une série. En 1999, les Knicks, huitièmes de la conférence Est, défient le Heat, tête de série numéro 1, dans un premier tour au meilleur des cinq matchs.

Dans les dernières secondes du Game 5, Allan Houston inscrit le panier de la victoire. New York élimine Miami et devient seulement la deuxième équipe classée 8e à faire tomber un numéro 1. L’épopée jusqu’aux Finals débute.

4. Patrick Ewing, le « putback dunk » contre Indiana en 1994

L’ère Patrick Ewing a longtemps été définie par ses regrets, mais elle possède aussi son action glorieuse. Dans le Game 7 de la finale de conférence 1994 face aux Pacers, le pivot arrache un rebond offensif crucial et écrase le dunk qui donne l’avantage aux Knicks.

C’est une action à l’image de cette équipe : dure, physique, laborieuse, mais immense. Elle envoie New York en Finals pour la première fois depuis le titre de 1973. Pour l’ère Riley/Ewing, aucun geste n’a plus de valeur.

5. Larry Johnson, l’action à quatre points face aux Pacers en 1999

Sportivement, elle est peut-être moins décisive que le tir d’Allan Houston quelques semaines plus tôt. Mais émotionnellement, elle reste l’un des plus grands moments de l’histoire du Madison Square Garden.

Menés de trois points dans le Game 3 de la finale de conférence 1999 face à Indiana, les Knicks voient Larry Johnson dégainer derrière l’arc, encaisser la faute, puis rentrer le lancer-franc. Quatre points en une action, une explosion totale du Garden, et une image devenue indissociable des Knicks des années 1990.

Difficile de détrôner Willis Reed, dont les deux paniers ont ouvert la voie au premier titre de la franchise. Mais la claquette d’OG Anunoby appartient déjà au très haut du classement. Et si les Knicks remportent les Finals 2026, Mike Brown n’aura peut-être pas exagéré : New York tiendra peut-être l’action la plus iconique de son histoire…