Les chiffres totalement fous de l’improbable comeback des Knicks

Quel nom restera pour qualifier ce Game 4 des Finals 2026, entré directement dans la légende NBA ? Il y a déjà de nombreuses propositions dans la presse ou sur le Web : « The Hand of God Game » ou « Right hand of/from God », « Miracle at the Garden », « Mayhem at the Mecca » mais aussi « The Wu-Tang Game »…

Il faut dire que ce qui s’est produit au Madison Square Garden est une vraie folie, tant remonter un déficit de 29 points est improbable, même si « l’effet élastique » est de plus en plus puissant dans la Grande Ligue.

1/ Mené de 29 points, ça ne se renverse quasiment jamais…

Avant ce Game 4, sur les 30 années de « play-by-play » disponibles, les équipes menées d’au moins 29 points affichaient un bilan de 12 victoires pour 4 088 défaites. En playoffs, c’était 2 victoires pour 228 défaites. En calcul brut, ça donne environ 0,3% de réussite tous matches confondus et 0,9% en playoffs.

2/ À 95-75 dans le quatrième quart-temps, les Spurs avaient 99,6% de chances de l’emporter…

Autrement dit, New York a gagné un match où sa probabilité de victoire était descendue autour de 0,4% en début de dernier quart-temps, lorsque Victor Wembanyama redonne vingt points d’avance aux siens.

3/ Aucune équipe menée de plus de 20 points à la mi-temps n’avait fini à moins de 11 longueurs…

En 1948, dans la BAA, l’ancêtre de la NBA, les Bullets avaient remporté un match des Finals (66-63) après avoir été menés de 21 points (41-20) à la mi-temps. Mais depuis la naissance officielle de la NBA, aucune équipe menée de 20 points ou plus à la mi-temps en Finals n’avait gagné. Et aucune n’avait même fini à moins de 11 points.

4/ Les Knicks sont à 2-0 dans ces playoffs après avoir été menés d’au moins 20 points en quatrième quart-temps…

Le reste de la NBA est à 1-35 dans ce cas sur ces playoffs. Sur les 30 dernières postseasons, en dehors des Knicks, les équipes menées de 20 points ou plus dans le 4e quart-temps étaient à 3-751.

5/ Les Knicks l’emportent en n’ayant jamais eu plus d’un point d’avance…

Les Knicks n’ont jamais mené de plus d’un point… et ont quand même gagné. C’est la première fois cette saison, saison régulière et playoffs compris, qu’une équipe gagne un match sans jamais compter plus d’un point d’avance.

6/ Les Spurs se sont de leur côté effondrés de façon tout aussi spectaculaire…

San Antonio avait ainsi commencé sur une cadence absurde : 57 points sur ses 29 premières possessions, soit une efficacité totalement folle de 1,97 point par possession. Au moment où ils mènent 81-52, les Spurs étaient encore à 81 points sur 53 possessions, soit 1,53 point par possession. Ensuite ? Seulement 25 points sur les 40 dernières possessions, soit seulement 0,63 point par possession, avec un 6/35 au tir et 8 balles perdues.

Le contraste au tir est tout aussi violent : les Spurs ont mis 11 de leurs 16 premiers tirs à 3-points, puis ont fini la deuxième mi-temps à 3/17 de loin. Au troisième quart-temps, ils ont été limités à 14 points à 4/20 au tir.

7/ Les marchés prédictifs ont aussi eu la tête qui tourne…

Avant le match, les Knicks étaient autour de 62% de chances de titre sur Polymarket. Pendant le match, la domination des Spurs a toutefois fait basculer le marché, jusqu’à 64% pour San Antonio. Après la victoire, New York est monté à 82%, avec une avance 3-1 dans la série et trois balles de match pour décrocher le trophée Larry O’Brien.