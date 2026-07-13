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Draymond Green sort le grand jeu pour convaincre LeBron James

Publié le 13/07/2026 à 7:19 Twitter Facebook

NBA – Après avoir décliné son option pour laisser davantage de marge aux Warriors, Draymond Green reconnaît avoir directement tenté de convaincre LeBron James de le rejoindre à Golden State.

Toujours sans équipe depuis son départ acté des Lakers, LeBron James continue d’alimenter les spéculations autour de sa future destination.

Ciblé par Minnesota, Cleveland, Miami, Denver ou encore Philadelphie, le quadruple MVP et quadruple champion NBA figure également, et surtout, sur les tablettes de Golden State. Là où Stephen Curry a déjà fait connaître son intérêt.

En coulisses, Draymond Green s’est lui aussi chargé de vendre le projet des Warriors au « King », avec lequel il a passé plusieurs jours.

« Je m’en voudrais de ne pas saisir l’opportunité de lui vendre le projet… », a-t-il reconnu dans son podcast, au sujet de son ancien rival, devenu depuis un ami proche. « Ce serait dingue si, après avoir passé autant de jours ensemble, il n’y avait pas un moment où je lui disais : “Il faut qu’on discute. Qu’est-ce qui se passe au juste ? On fait quoi ?” Donc oui, bien sûr que je l’ai fait, et bien sûr que mon argumentaire était excellent. Je pense que je me débrouille plutôt bien dans ce domaine. »

« Je pense que ça va le faire réfléchir »

Draymond Green ne prétend toutefois pas connaître les intentions de LeBron James.

« Ça ne change rien et ça ne garantit pas que ça va se faire, car je n’en sais rien. Mais je l’espère », a-t-il poursuivi.

Financièrement, l’opération restera complexe à monter pour les Warriors. Draymond Green a néanmoins déjà fait un geste en déclinant sa « player option », afin de laisser davantage de flexibilité à sa franchise pour tenter d’attirer LeBron James.

Ce dernier en aurait profité pour récolter quelques informations sur le projet de Golden State entre plusieurs parties de golf avec l’intérieur des Warriors.

« Avec les arguments que j’ai posés sur la table, je suis convaincu que ça va le faire réfléchir un peu. Je ne pense pas qu’une décision ait déjà été prise de sa part, mais même si c’était le cas, cela pourrait le pousser à y réfléchir à deux fois », a estimé Draymond Green, qui partage par ailleurs le même agent que LeBron James.

Draymond Green Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9
2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2
2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7
2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0
2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2
2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0
2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4
2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0
2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0
2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5
2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5
2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6
2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0
2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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