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Stephen Curry attend LeBron James aux Warriors

Publié le 9/07/2026 à 7:12 Twitter Facebook

NBA – Ayant décidé de quitter les Lakers, LeBron James peut signer où bon lui semble et les Warriors de Stephen Curry font partie des équipes intéressées.

Principal « free agent » encore disponible sur le marché, LeBron James est annoncé un peu partout en NBA après son départ des Lakers. L’une des pistes les plus chaudes le mène notamment à Golden State.

Là-bas, il resterait en Californie, et donc proche de Los Angeles, mais il retrouverait surtout son ami Draymond Green et son « meilleur ennemi » Stephen Curry. Duquel il s’était particulièrement rapproché lors des derniers Jeux olympiques à Paris.

Forcément, la perspective de voir un duo LeBron/Curry en NBA fait maintenant rêver de nombreux fans, alors que le meneur des Warriors se dit également intrigué par cette association déjà séduisante en FIBA.

« Je dirais plutôt que je suis surtout intéressé à l’idée de jouer au golf avec lui… », a-t-il d’abord plaisanté, en marge d’un tournoi de golf. « Pour ce qui est du basket… C’est évident que nous adorerions jouer ensemble. Et j’espère que ça se produira. Mais il a mérité l’opportunité et le droit de prendre son temps avant de se décider. »

Les Warriors suspendus à la décision de LeBron James ?

Dans les colonnes du San Francisco Chronicle, Stephen Curry conserve le même ton et révèle accessoirement que LeBron James et lui sont en contact. Sans pour autant chercher à forcer sa décision.

« Nous avons évidemment discuté, mais il mérite tout le temps et l’espace nécessaires pour déterminer ce qu’il souhaite faire à l’approche de sa fin de carrière », a d’ailleurs répété le double MVP. « Mais j’adorerais jouer avec lui et j’espère que ça deviendra bientôt une réalité. »

En attendant de connaître la (nouvelle) décision de LeBron James, également ciblé par Minnesota, Cleveland, Miami, Denver ou Philadelphie, Stephen Curry tente de rester optimiste par rapport à l’avenir des Warriors. Toutefois assez discrets sur le marché.

« Ils savent ce que je ressens », a-t-il confié, en référence à ses dirigeants. « Les circonstances sont particulières actuellement, et on en revient toujours à une question de timing ou de joueurs disponibles… Je ne sais pas trop comment nous pourrons continuer à nous améliorer si LeBron ne vient pas, mais nous trouverons une solution. »

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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