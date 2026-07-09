Stephen Curry attend LeBron James aux Warriors

Principal « free agent » encore disponible sur le marché, LeBron James est annoncé un peu partout en NBA après son départ des Lakers. L’une des pistes les plus chaudes le mène notamment à Golden State.

Là-bas, il resterait en Californie, et donc proche de Los Angeles, mais il retrouverait surtout son ami Draymond Green et son « meilleur ennemi » Stephen Curry. Duquel il s’était particulièrement rapproché lors des derniers Jeux olympiques à Paris.

Forcément, la perspective de voir un duo LeBron/Curry en NBA fait maintenant rêver de nombreux fans, alors que le meneur des Warriors se dit également intrigué par cette association déjà séduisante en FIBA.

« Je dirais plutôt que je suis surtout intéressé à l’idée de jouer au golf avec lui… », a-t-il d’abord plaisanté, en marge d’un tournoi de golf. « Pour ce qui est du basket… C’est évident que nous adorerions jouer ensemble. Et j’espère que ça se produira. Mais il a mérité l’opportunité et le droit de prendre son temps avant de se décider. »

Les Warriors suspendus à la décision de LeBron James ?

Dans les colonnes du San Francisco Chronicle, Stephen Curry conserve le même ton et révèle accessoirement que LeBron James et lui sont en contact. Sans pour autant chercher à forcer sa décision.

« Nous avons évidemment discuté, mais il mérite tout le temps et l’espace nécessaires pour déterminer ce qu’il souhaite faire à l’approche de sa fin de carrière », a d’ailleurs répété le double MVP. « Mais j’adorerais jouer avec lui et j’espère que ça deviendra bientôt une réalité. »

En attendant de connaître la (nouvelle) décision de LeBron James, également ciblé par Minnesota, Cleveland, Miami, Denver ou Philadelphie, Stephen Curry tente de rester optimiste par rapport à l’avenir des Warriors. Toutefois assez discrets sur le marché.

« Ils savent ce que je ressens », a-t-il confié, en référence à ses dirigeants. « Les circonstances sont particulières actuellement, et on en revient toujours à une question de timing ou de joueurs disponibles… Je ne sais pas trop comment nous pourrons continuer à nous améliorer si LeBron ne vient pas, mais nous trouverons une solution. »