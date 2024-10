Pour Stephen Curry et LeBron James, l’histoire d’un seul été ?

C’est une petite chanson qui commence à faire de plus en plus de bruit. Depuis qu’ESPN a rapporté que les Warriors s’étaient renseignés sur la possibilité de récupérer LeBron James lors de la dernière « trade deadline », le monde de la NBA s’est pris à rêver d’une association entre les deux plus grands joueurs de leur génération.

Autrefois ennemis jurés, rivaux de longue date qui ont dû s’affronter en Finals quatre fois de suite, LeBron James et Stephen Curry ont profité des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour faire évoluer leur relation, et embrasser un objectif commun conquérir l’or dans la ville lumière !

Devant les médias, hier, LeBron James a été invité à évoquer de nouveau ce qui ressemblait à une magnifique « Happy End », même si beaucoup espèrent qu’il y aura une suite. « Je n’en ai aucune idée », a pourtant répondu le « King » au sujet d’une éventuelle association à l’avenir entre Stephen Curry et lui.

LeBron James a en revanche pu revenir sur les moments forts de l’été dans un environnement unique pour aller chercher sa troisième médaille d’or olympique, après Pékin en 2008 et Londres en 2012.

Estime et respect

« J’étais super enthousiaste de pouvoir enfin faire équipe avec lui, dans une atmosphère où soit tu gagnes, soit tu meurs. C’est comme ça quand tu es aux Jeux Olympiques. C’était tout ce dont j’ai toujours rêvé. J’aspirais à faire partie de cette équipe et être aux côtés de Steph' », a-t-il ajouté. « Ce sont de grands souvenirs, quelque chose que je garderai de ma carrière basket et pour le reste de ma vie, c’est clair ».

Même s’il a souvent rendu hommage à Stephen Curry lorsque les deux étaient adversaires, LeBron James en a remis une couche en rappelant tout le respect et l’estime qu’il pouvait avoir pour la carrière du meneur des Warriors.

« Je réalise ce que Steph’ a fait pour ce sport, pour sa franchise et pour la communauté, et les gens partout dans le monde. Juste par son approche du jeu et sa façon d’être en tant qu’homme, mari, père, fils, tout ça », a-t-il poursuivi.« Donc quand tu as ce genre de respect pour quelqu’un et que tu as la possibilité d’être à ses côtés chaque jour, tu vois la façon dont il travaille, dont il bosse son art, c’est plutôt cool. Tu peux juste respecter ça ».

Pour l’heure, une réunion en NBA semble toutefois très compliquée, entre Stephen Curry, sous contrat jusqu’en 2026/27, qui a confié vouloir rester un Warrior jusqu’à la fin de sa carrière, tandis que LeBron James vient de son côté de réaliser un autre rêve qui pouvait sembler impossible, les Lakers ayant drafté son fils Bronny.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.