Stephen Curry et LeBron James, la naissance d’une amitié olympique

Stephen Curry et LeBron James resteront les deux grands bonhommes de Team USA lors des Jeux olympiques 2024. Le premier, après un début compliqué, a explosé en demi-finale puis en finale face aux Bleus, quand le second a brillé du début à la fin, étant élu meilleur joueur de la compétition. Surtout, les deux stars ont pu se rapprocher durant ces semaines avec le maillot américain. Elles avaient assuré que leur rivalité en NBA étant purement sportive et pas personnelle. Le meneur de jeu des Warriors le confirme.

« Après toutes les batailles sur le parquet, devenir des coéquipiers et pas seulement pour un match comme un All-Star Game, mais au plus haut niveau, avec un énorme enjeu, je pense que ça renforce le respect et l’amitié », assure Stephen Curry.

Celui qui vient de prolonger avec les Warriors « espère qu’il y aura d’autres expériences dans le futur, qu’on soit coéquipier ou non » même si avec le retour de la saison régulière, il y a « encore des duels à vivre » entre les deux natifs d’Akron.

« On s’est motivé l’un l’autre pour le temps qu’il nous reste à jouer«

Cette première expérience olympique a aussi permis au meilleur shooteur à 3-pts de l’histoire de la NBA d’observer son plus grand rival de très près. De voir comment il se prépare et peu, à presque 40 ans, être toujours aussi performant sur le plan physique.

« Ce n’est pas un hasard », relate Stephen Curry sur l’éthique de travail de LeBron James, Kevin Durant et sur la sienne. « C’est l’essentiel et la plupart des gens ne le voient pas. C’est le temps qu’on passe sur la table de massage, à la musculation, au quotidien. […] Ce n’est pas vraiment glamour, c’est extrêmement difficile, souvent monotone. Faire face à tous les problèmes liés à la vie d’un sportif, aux blessures, etc., c’est une corvée. »

Donc le faire entre légendes, pour les Jeux olympiques, c’est bien plus agréable. Et c’est un bon moteur. « Je pense qu’on s’est motivé l’un l’autre pour le temps qu’il nous reste à jouer », conclut Stephen Curry en évoquant encore une fois LeBron James.