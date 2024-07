LeBron James – Stephen Curry, une rivalité purement sportive

« Cela avait très bien débuté, non pas que ce soit mal passé à un quelconque moment. » C’est ainsi que Stephen Curry parle furtivement de sa relation avec LeBron James. Les deux hommes, natifs d’Akron, ont une longue histoire commune, sans jamais avoir porté le maillot de Team USA ensemble. Jusqu’à cet été, et ce sera la première et la dernière fois puisque le meneur des Warriors a 36 ans, et que l’ailier des Lakers soufflera ses 40 bougies en fin d’année.

De quoi boucler la boucle d’une relation globalement apaisée. En effet, s’il n’y a jamais eu d’inimitié totale entre les deux joueurs, les Finals disputées entre 2015 et 2018 ont logiquement fait naître une tension. Il y a eu des piques ici ou là entre les deux visages de la ligue des années 2010, sans néanmoins entrer dans une guerre ouverte.

« C’était comme un ressentiment sain à l’égard de quelqu’un qui se mettait en travers de votre chemin », compare Stephen Curry. « Mais à travers tout ça, il y a évidemment le plus grand des respects pour ce qu’il est, en tant que personne et en tant que joueur, pour son talent et pour le défi que représente le fait d’essayer de le battre, d’essayer de résoudre ce problème chaque année. »

Ainsi, inutile de détester son adversaire, et encore moins de le faire croire. « Jouer au basket ne dure pas éternellement, donc on ne veut pas gâcher une chance de créer une relation avec quelqu’un », estime LeBron James.

« Je ne voulais pas perdre ces moments avec Stephen Curry »

Surtout qu’on peut vivre une rivalité forte sur le terrain sans pour autant se détester dès que la partie est terminée. Les exemples existent en NBA, comme dans d’autres sports : le plus fort et le plus symbolique étant peut-être celui de Roger Federer et Rafael Nadal.

« Beaucoup de gens ont grandi dans les années 1980 avec Larry Bird et Magic Johnson. On ne devrait pas s’aimer, mais je sais que Magic et Isiah Thomas se faisaient la bise sur le parquet, car il y avait du respect mutuel », rappelle le joueur des Lakers. « On dit aussi que Michael Jordan ne parlait jamais à ses adversaires, mais lui et Charles Barkley discutaient ensemble pendant les Finals 1993 et ont joué au golf ensemble. Je ne voulais pas gâcher ces moments avec Curry. »

« Je pense qu’ils sont devenus de meilleurs amis maintenant qu’ils ont vécu ces expériences, qu’il y a eu de la compétition entre eux, qu’ils sont devenus rivaux. Ça se voit, leur respect mutuel est visible », conclut Kevin Durant.