Team USA a toujours été l’occasion de réunions entre traditionnels rivaux, comme Larry Bird et Magic Johnson, coéquipiers à Barcelone avec la « Dream Team » en 1992.

Trois décennies plus tard, deux autres légendes du jeu, LeBron James et Stephen Curry, vont eux aussi vivre pendant quelques semaines dans la même équipe, le temps des Jeux olympiques de Paris. Cette perspective donne une immense sourire à Stephen Curry, interrogé par les journalistes durant le camp d’entraînement de Las Vegas.

« Avoir LeBron comme partenaire est surréaliste, parce qu’on a eu tellement des batailles l’un face à l’autre » rappelle le meneur des Warriors. « Vous admirez son jeu. Mais le voir de près, comment il se prépare, comment il communique à l’entraînement, je n’avais jamais pu avoir ce point de vue de lui. J’ai hâte de voir comment nos jeux peuvent se compléter l’un l’autre, et construire ces automatismes qui vont aider à guider cette équipe. »

Les deux enfants d’Akron

Entre le meilleur marqueur de l’histoire à la vision du jeu très supérieure à la moyenne, et le meilleur shooteur de l’histoire, l’association ne peut que faire saliver.

Elle intervient plus de 16 ans après le début de leur relation, quand LeBron James était spectateur des exploits de Stephen Curry à l’université de Davidson lors de la « March Madness ». « Cela avait très bien débuté, non pas que cela ait été mauvais à aucun moment. Et puis il m’a invité chez lui durant mon année rookie avant qu’on joue contre Cleveland, à Akron. » Là où LeBron James et Stephen Curry ont vu le jour, dans la même clinique.

Les deux stars ont ensuite connu de nombreuses oppositions à grand enjeu, avec quatre finales consécutives entre 2015 et 2018 entre Cavaliers et Warriors. L’amitié a viré à l’adversité, sans acrimonie, avait déjà assuré LeBron James dimanche aux médias. « Dans tout ça, je crois fermement que vous pouvez être dans un esprit de compétition, avoir cet instinct de tueur et le goût du sang en pensant à l’adversaire, mais toujours avoir le plus grand respect pour qui vous avez en face » clame Curry.

Les années passant, et avec le départ de LeBron James vers les Lakers, les confrontations se sont faites moins prestigieuses, tout juste une série de playoffs en 2022/23. Et les opportunités de se côtoyer sur le parquet n’ont jamais pu se concrétiser, avec un Stephen Curry quoi va découvrir les Jeux Olympiques cette saison et la rumeur sans lendemain d’un intérêt de Golden State pour James lors de la dernière « trade deadline ».

« Je profite à fond de cette expérience pour apprendre à le connaître plus profondément comme coéquipier » conclut Stephen Curry. « Je pense que c’est ce que l’on mérite tous les deux à ce stade de nos carrières.«