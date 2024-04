Grant Hill décrit le retour de LeBron James au sein de Team USA

Annoncée en milieu de semaine dernière, la liste complète de Team USA pour les Jeux Olympiques de Paris comporte bien le nom de LeBron James. Dans l’avion pour la France, il sera notamment accompagné de Stephen Curry et de Kevin Durant, afin de remporter une nouvelle médaille d’or.

Grant Hill, le patron de Team USA, a ainsi expliqué être rentré en contact avec le « King » quelques jours après qu’il soit devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, il y a donc un peu plus d’un an.

À Los Angeles pour commenter le match entre les Lakers et les Bucks sur TNT, Grant Hill a ainsi profité de cette occasion pour aller voir LeBron James, qui ne jouait pas ce soir-là à cause d’une blessure à la cheville.

« À la mi-temps, comme je suis revenu en sortant des couloirs sous les tribunes et qu’il était sur le terrain, je me suis approché de lui », se souvient Grant Hill. « Je lui ai dit : ‘Hé mec, j’ai besoin de toi à Paris.’ C’était juste en passant, j’ai balancé ça pour voir ce qu’il allait dire. Il a répondu : « Je suis partant ». Les gars disent des choses en l’air, donc on ne sait jamais s’ils sont sérieux ou pas. »

Une passe décisive de Tyronn Lue

Les choses se sont accélérées après la quatrième place des Etats-Unis à la Coupe du Monde. « Après avoir perdu la Coupe du Monde, T-Lue (Tyronn Lue, adjoint de Steve Kerr au sein de Team USA et ancien coach de LeBron James aux Cavaliers) nous a mis en contact, et nous avons vraiment beaucoup communiqué au cours de l’année dernière », ajoute Grant Hill. « Il était partant dès la première fois que nous avons parlé l’automne dernier. »

Dès les premières discussions, le joueur des Lakers était prêt à vivre une dernière expérience olympique après ses participations à Athènes en 2004, Pékin en 2008 et Londres en 2012. « Il a été investi et excité par l’opportunité, » estime l’ancien joueur des Pistons. « Sa présence et son leadership nous serviront, en plus de son jeu. »

Vingt ans après sa première participation aux Jeux, LeBron James reviendra donc pour une quatrième et sûrement dernière participation.

Avec une victoire à 39 ans, il rejoindrait Carmelo Anthony, qui a remporté trois médailles d’or entre 2004 et 2016. Ce serait toujours une de moins que Kevin Durant, qui peut remporter l’or pour la quatrième fois !