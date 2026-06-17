Les Warriors surveillent LeBron James

Il y a quelques jours, Rich Paul a indiqué qu’entre « 10 et 12 équipes » avaient déjà pris des renseignements sur l’avenir de LeBron James. Pourtant, on ne sait pas encore si le meilleur marqueur de l’histoire va poursuivre ou non sa carrière, et encore moins son aventure à Los Angeles. Son agent assure qu’il n’a pas, lui non plus, la réponse, qui pourrait d’ailleurs se faire attendre.

« Personne ne sait quoi que ce soit concernant LeBron. Il y a toutes ces rumeurs mais personne n’en sait rien. Ce ne sont que des spéculations. On avance des chiffres de salaire, mais personne n’en sait rien », insistait l’agent de LeBron James. « Il n’y a eu aucune discussion et il n’y en aura pas tant que je n’aurai pas discuté avec lui en personne. »

Parmi ce tiers des équipes NBA qui a déjà appelé Rich Paul, il se peut que l’on retrouve les Warriors. En effet, ESPN explique que si le quadruple MVP ne signe pas un nouveau contrat avec les Lakers mais cherche une nouvelle équipe pour sa 24e saison, alors Golden State sera une franchise à surveiller. Même si les dirigeants des Warriors sondent la situation et semblent assez sûrs que LeBron James va prolonger avec Los Angeles.

Néanmoins, si la fenêtre s’ouvre, les options seront claires pour les champions 2022 : ils pourront proposer une année de contrat (une « nontaxpayer midlevel exception ») à 15.1 millions de dollars à « LBJ ». On serait alors bien loin de son salaire de la saison passée, qui était à 52.6 millions de billets verts.

Mais les Warriors pourraient lui offrir une deuxième saison en option par exemple, ainsi que pousser Stephen Curry à jouer de son influence pour le convaincre de le rejoindre. Mais sur ce point, rien n’a encore été lancé puisque, comme dit plus haut, les dirigeants de Golden State pensent que les chances de faire venir LeBron James sont pour l’instant faibles.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.