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Draymond Green défend l’impact de LeBron James sur une franchise

Publié le 6/07/2026 à 10:29 Twitter Facebook

NBA – Partout où LeBron James est passé, il a gagné… et sa seule présence transforme une franchise.

Draymond Green LeBron James

Alors que LeBron James n’a toujours livré aucun indice sur le nom de sa future équipe, Draymond Green constate que beaucoup sous-estiment encore l’impact que pourrait avoir la prochaine décision du quadruple MVP.

Dans son podcast, le quadruple champion NBA a expliqué que l’influence de James dépasse largement le simple aspect sportif. « Les gens ne réalisent pas le poids que représente LeBron James », affirme l’intérieur des Warriors. « Même après 24 ans de carrière, je pense qu’ils ne comprennent toujours pas l’ampleur de son influence. »

Pour Green, l’arrivée du quadruple MVP transforme une franchise bien au-delà du parquet : « Il y a évidemment l’aspect économique, ce qu’il apporte à une équipe, mais aussi l’impact qu’il peut avoir sur toute une ville. »

On pourrait aussi ajouter l’impact sur la communauté, le merchandising ou encore les abonnements et les ventes de places à l’extérieur.

« Avec LeBron, vous avez toujours une chance de gagner »

Sur le terrain, le constat est tout aussi simple, et il a gagné partout où il est passé : Cleveland, Miami et Los Angeles.

« À chaque fois que LeBron est sur le parquet, votre équipe a une chance de gagner. Et surtout, vous êtes obligé de construire tout votre plan de jeu autour de lui » rappelle Green, qui a fait jouer sa «player option», justement pour permettre aux Warriors de recruter LeBron.

A 41 ans, James continue de faire durer le suspense concernant la fin de sa carrière. Aucun calendrier n’a été fixé pour son choix, même si son agent Rich Paul a récemment indiqué qu’une dizaine de franchises restaient en course pour le recruter. Dont les Warriors.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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