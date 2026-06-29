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Draymond Green décline son option aux Warriors… pour permettre l’arrivée du duo LeBron/Davis ?

Publié le 29/06/2026 à 16:51 Twitter Facebook

NBA – Pour offrir davantage de marge de manœuvre à Golden State, qui rêve toujours d’un gros coup sur le marché, l’intérieur fait une croix sur la dernière année de son contrat.

Draymond GreenDepuis plusieurs semaines, les Warriors avaient affiché leur volonté de conserver Draymond Green. Restait à savoir sous quelle forme, puisque l’intérieur devait décider s’il activait ou non sa « player option » à 27.7 millions de dollars pour la saison 2026/27. La franchise pensait d’ailleurs que son vétéran allait choisir la sécurité financière.

Finalement, selon les informations d’ESPN, Draymond Green a décidé de ne pas activer cette dernière année de contrat. Une décision forte, mais pas forcément une surprise au regard des ambitions récentes de Golden State. Les Californiens cherchent en effet à se donner le plus de flexibilité financière possible, alors qu’ils rêvent toujours d’associer Stephen Curry à LeBron James et Anthony Davis. Rien que ça…

En renonçant à ses 27.7 millions de dollars, Draymond Green permet donc aux dirigeants de négocier un nouveau contrat, sans doute plus long mais moins lourd à court terme. Surtout, il leur offre du temps et de la marge financière supplémentaires pour faciliter les éventuels montages nécessaires pour tenter un gros coup en amont.

Cela ne garantit évidemment rien, tant le scénario LeBron James/Anthony Davis reste encore très complexe mais le geste de Draymond Green le rend désormais plus réaliste que jamais.

Draymond Green Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9
2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2
2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7
2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0
2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2
2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0
2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4
2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0
2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0
2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5
2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5
2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6
2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0
2025-26 GS 68 27:29 41.8 32.6 70.2 0.8 4.7 5.5 5.5 2.9 0.9 2.7 0.6 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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