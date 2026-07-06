LeBron James et les Lakers ou chronique d’un divorce annoncé

Cela fait bientôt une semaine que LeBron James a publiquement annoncé qu’il ne reviendra pas aux Lakers. On peut préciser « publiquement » car en réalité, le divorce était acté depuis plusieurs jours. Une semaine exactement. Les Lakers pouvaient en effet discuter avec leur joueur une semaine avant le début de la « free agency ».

Rich Paul, l’agent du « King », a alors indiqué que son client était certain « à 1 000% » d’être prêt à partir de Los Angeles. Une semaine après, mardi dernier donc, alors qu’il était au tournoi de tennis de Wimbledon, l’agent de la superstar a pris son téléphone pour appeler Rob Pelinka, le président des Lakers. Pour lui confirmer que LeBron James allait poursuivre sa carrière, mais plus avec la franchise californienne.

Que s’est-il passé entre ces deux moments, durant cette semaine ? Pas grand-chose justement, nous informe Ramona Shelburne d’ESPN. Ni le camp de LeBron James ni les Lakers n’ont échangé de possibles offres ni évoqué un avenir commun. Un simple rendez-vous, virtuel ou non, n’a même pas eu lieu… Les Lakers ont essayé, une semaine avant l’annonce, d’arranger une visioconférence avec James. Rich Paul a indiqué que James n’était pas disponible. Puis, plus rien…

Comment aborder la légende pour la convaincre de rester ?

LeBron James, prêt à accepter une baisse de salaire (il touchait 52.6 millions la saison passée), voulait comprendre comment les dirigeants allaient utiliser cet argent laissé sur la table. Ils ne l’ont pas fait. Dans le même temps, le quadruple champion NBA n’a pas bouleversé son emploi du temps pour écouter la franchise. Dialogue de sourds ?

Visiblement, outre le salaire, « LBJ » accordait énormément d’importance à la forme avec laquelle les Lakers allaient l’approcher, pour le convaincre de prolonger. Ils ont adopté la même qu’avec Austin Reaves : une visioconférence pour convenir d’un rendez-vous bien plus long et détaillé à la salle d’entraînement. Visiblement, cette étape n’a pas convaincu le vétéran, qui en espérait plus sans doute, vu son statut.

« Franchement, je ne sais pas si on en a fait assez sur les sacrifices qu’il a faits pour donner les clés à Luka Doncic et Austin Reaves », se demande un membre du staff de la franchise, cité de manière anonyme. « Bien sûr qu’il a un égo surdimensionné et les gens peuvent dire ce qu’ils veulent dessus, mais c’est le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue et il a fait du mieux possible pour l’équipe. »

Sauf qu’en allant chercher Luka Doncic, Rob Pelinka pensait évidemment à l’avenir de sa franchise. LeBron James, aussi performant soit-il, a 41 ans passés et ne rajeunira pas. Le présent et le futur des Lakers, c’est le Slovène et, dans une moindre mesure, Austin Reaves, prolongé pour 185 millions de dollars fin juin.

Deux calendriers différents

C’est pourquoi la priorité des dirigeants, c’est de trouver les meilleurs éléments pour entourer l’ancien de Dallas et vouloir le prolonger à tout prix. Ce qui n’était plus le cas pour LeBron, à qui on n’a pas proposé de prolongation ces derniers temps. L’idée étant de se servir des millions du salaire du « King » pour signer des joueurs plus jeunes. Notamment un pivot d’impact, tant espéré et demandé par le Slovène, qui prendra finalement le visage de Walker Kessler, devant Jalen Duren.

Austin Reaves prolongé, le pivot trouvé, les Lakers voulaient utiliser les dollars encore disponibles pour garder le quadruple MVP, avec la possibilité de proposer plus que la concurrence puisqu’ils avaient les « Bird Rights » de LeBron. Mais on ne donne pas 185 millions à Reaves, ni 130 à Kessler, sans que cela fasse baisser de manière considérable le nouveau salaire de James…

Le divorce était donc acté pour le joueur de 41 ans, entre l’attitude des Lakers envers lui et le « petit » salaire qu’ils pouvaient lui offrir. Tandis que la franchise, elle, voulait logiquement penser à son avenir et mettre les petits plats dans les grands pour sa superstar slovène de 27 ans. En clair, les deux camps n’étaient plus sur la même longueur d’onde. Et comme le conclut notre consœur Ramona Shelburne, LeBron James et les Lakers, ce fut une « relation mutuellement bénéfique mais ce n’était plus le cas aujourd’hui, et il n’y avait plus lieu de retarder l’inévitable ».

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.