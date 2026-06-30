Russell Westbrook, doublure de Trae Young aux Wizards ?

Bon an, mal an, Russell Westbrook parvient toujours à décrocher une place dans un effectif. Même à l’arrache comme la saison passée aux Kings. A bientôt 38 ans, l’ancien MVP ne veut pas entendre parler de retraite, et selon Marc Stein, il pourrait revenir aux Wizards !
Avec un noyau dur composé de Trae Young, Anthony Davis, AJ Dybantsa et Alex Sarr, Washington entend bien quitter les fonds de classement pour retrouver les playoffs, et Westbrook pourrait apporter toute son énergie en sortie de banc, au sein d’une franchise qu’il connaît bien.
C’est là-bas qu’il avait été transféré après son passage aux Rockets, et les Wizards avaient atteint les playoffs, sortis au premier tour par les Sixers. A l’époque, il avait signé une saison en triple-double à 22.2 points, 11.5 rebonds et 11.7 passes de moyenne !
Depuis son départ, les Wizards n’ont plus atteint les playoffs, et ils restent sur une saison à 17 victoires, soit le pire bilan de toute la NBA.
|Russell Westbrook
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|OKC
|82
|32:32
|39.8
|27.1
|81.5
|2.2
|2.7
|4.9
|5.3
|2.3
|1.3
|3.3
|0.2
|15.3
|2009-10
|OKC
|82
|34:18
|41.8
|22.1
|78.0
|1.7
|3.1
|4.9
|8.0
|2.5
|1.3
|3.3
|0.4
|16.1
|2010-11
|OKC
|82
|34:43
|44.2
|33.0
|84.2
|1.5
|3.1
|4.6
|8.2
|2.5
|1.9
|3.9
|0.4
|21.9
|2011-12
|OKC
|66
|35:19
|45.7
|31.6
|82.3
|1.5
|3.1
|4.6
|5.5
|2.2
|1.7
|3.6
|0.3
|23.6
|2012-13
|OKC
|82
|34:53
|43.8
|32.3
|80.0
|1.4
|3.9
|5.2
|7.4
|2.3
|1.8
|3.3
|0.3
|23.2
|2013-14
|OKC
|46
|30:42
|43.7
|31.8
|82.6
|1.2
|4.5
|5.7
|6.9
|2.3
|1.9
|3.8
|0.2
|21.8
|2014-15
|OKC
|67
|34:21
|42.6
|29.9
|83.5
|1.9
|5.4
|7.3
|8.6
|2.7
|2.1
|4.4
|0.2
|28.1
|2015-16
|OKC
|80
|34:22
|45.4
|29.6
|81.2
|1.8
|6.0
|7.8
|10.4
|2.5
|2.0
|4.3
|0.3
|23.5
|2016-17
|OKC
|81
|36:01
|42.5
|34.3
|84.5
|1.7
|9.0
|10.7
|10.4
|2.3
|1.6
|5.4
|0.4
|31.6
|2017-18
|OKC
|80
|36:26
|44.9
|29.8
|73.7
|1.9
|8.2
|10.1
|10.3
|2.5
|1.8
|4.8
|0.3
|25.4
|2018-19
|OKC
|73
|36:02
|42.8
|29.0
|65.6
|1.5
|9.6
|11.1
|10.7
|3.4
|1.9
|4.5
|0.5
|22.9
|2019-20
|HOU
|57
|35:57
|47.2
|25.8
|76.3
|1.8
|6.2
|7.9
|7.0
|3.5
|1.6
|4.5
|0.4
|27.2
|2020-21
|WAS
|65
|36:27
|43.9
|31.5
|65.6
|1.7
|9.9
|11.5
|11.7
|2.9
|1.4
|4.8
|0.4
|22.2
|2021-22
|LAL
|78
|34:20
|44.4
|29.8
|66.7
|1.4
|6.0
|7.4
|7.1
|3.0
|1.0
|3.8
|0.3
|18.5
|2022-23
|LAC
|21
|30:14
|48.9
|35.6
|65.8
|1.4
|3.4
|4.9
|7.6
|2.0
|1.1
|3.4
|0.5
|15.8
|2022-23
|LAL
|52
|28:40
|41.7
|29.6
|65.5
|1.1
|5.0
|6.2
|7.5
|2.3
|1.0
|3.5
|0.4
|15.9
|2023-24
|LAC
|68
|22:29
|45.4
|27.3
|68.8
|1.4
|3.7
|5.0
|4.5
|1.8
|1.1
|2.1
|0.3
|11.1
|2024-25
|DEN
|75
|27:54
|44.9
|32.3
|66.1
|1.4
|3.6
|4.9
|6.1
|2.5
|1.4
|3.2
|0.5
|13.3
|2025-26
|SAC
|64
|28:57
|42.7
|33.8
|69.4
|1.3
|4.2
|5.4
|6.7
|2.3
|1.3
|3.3
|0.2
|15.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.