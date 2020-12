Russell Westbrook échangé contre John Wall !!!

Un peu plus d’un an après son arrivée tonitruante aux Rockets en échange de Chris Paul, Russell Westbrook refait ses valises, direction Washington !

Cette piste avait été envisagée depuis 15 jours, et le MVP 2017 rejoint les Wizards en échange de John Wall et d’un premier tour de Draft 2023 protégé et modifiable (Houston peut s’en servir jusqu’en 2026).

Pour Houston, l’objectif est clair : faire en sorte que l’arrivée de John Wall calme les envies de départ de James Harden. Mais on en doute… Il faut rappeler qu’on n’a pas vu le meneur sur un terrain depuis près de deux ans !

Même si Kevin Durant assure que l’ancien All-Star est revenu à son meilleur niveau, on demande à voir. Et rien ne dit qu’il soit « Harden compatible » même s’il apportera davantage de défense que Russell Westbrook. Comme ce dernier, John Wall n’est pas très utile sans ballon, et c’est tout le problème aux côtés de James Harden.

John Wall et DeMarcus Cousins enfin réunis en NBA

Pour Washington, c’est un peu le même objectif puisque les rumeurs d’un transfert de Bradley Beal restent constantes, même si l’intéressé et ses dirigeants démentent. On retiendra que Russell Westbrook va retrouver Scott Brooks, son coach au Thunder. Peut-être que ces retrouvailles lui feront le plus grand bien. L’ancien MVP a vu sa cote descendre en flèche et depuis son départ du Thunder, il a subi de très nombreuses critiques.

Sur le papier, Washington sort renforcé de cet échange, et devient du même coup un sérieux candidat aux playoffs. Russell Westbrook et Bradley Beal, c’est du costaud à l’arrière et peut-être sans équivalent à l’Est. À leurs côtés, du beau monde comme Davis Bertans, Rui Hachimura et le rookie Deni Avdija. Cela ne visera pas le titre mais si Russell Westbrook est bien luné, ça peut jouer les poils-à-gratter à l’Est.

À l’inverse, Houston est affaibli, même si John Wall est plus jeune que Russell Westbrook, et que c’est un meilleur défenseur. Et puis, on ne sait pas si James Harden va rester, et finalement à quoi l’équipe va ressembler. Pour l’instant, difficile de jauger Houston qui a aussi perdu Austin Rivers cet automne. Mais on retiendra tout de même que les Rockets ont réuni John Wall et DeMarcus Cousins, et forcément, ça va attirer l’oeil.

Au niveau contrat, c’est équivalent avec environ 130 millions de dollars sur les trois prochaines années.