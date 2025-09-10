Pour conserver Quentin Grimes, les Sixers pourraient sacrifier des joueurs

Alors que Cam Thomas et surtout Josh Giddey ont finalement rempilé à Brooklyn et Chicago, Quentin Grimes n'a de son côté pas encore prolongé chez les Sixers. Comme ses deux camarades (et Jonathan Kuminga…), il teste le marché depuis juillet, sans avoir son destin entre les mains. Peinant du même coup à parapher un nouveau contrat, pour des raisons financières…

En conséquence, Jake Fischer expliquait récemment que les dirigeants de Philadelphie cherchaient à accélérer le dossier ces derniers temps. Dans l'idéal, ils aimeraient proposer un bail de trois ans à leur ailier, sans pour autant aller jusqu'à la barre des 20 millions de dollars par an, qu'il viserait évidemment.

Mais pour donner plus à Quentin Grimes que les 8.7 millions de dollars de sa « qualifying offer », sans trop se mettre dans le rouge financièrement, les Sixers pourraient aussi transférer des joueurs. À l'image de Kelly Oubre Jr. et Andre Drummond, les deux plus susceptibles de faire leurs valises, toujours selon Jake Fischer.

Libres dans un an, ils ne seraient pas de trop pour remplacer Joel Embiid et Paul George en cas de pépin physique. Mais perdre Quentin Grimes sans contrepartie dans un an, alors qu'il a été préféré à Guerschon Yabusele au cours de l'été, ne serait pas non plus judicieux de la part de Philadelphie…

Arrivé par la petite porte en provenance de Dallas, le joueur de 25 ans s'était vite imposé comme la surprise de la seconde partie de saison des Sixers, avec près de 22 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne sans Joel Embiid, Paul George ou Tyrese Maxey.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette “qualifying offer”, il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 * All Teams 75 27 46.7 38.5 75.7 0.8 3.5 4.3 3.0 1.8 1.0 1.9 0.3 14.6 2024-25 * DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 2024-25 * PHL 28 34 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.