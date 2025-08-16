Les discussions reprennent entre les Warriors et Jonathan Kuminga

A six semaines du début du “training camp”, les Warriors n'ont toujours pas recruté le moindre joueur, bloqué par la situation autour de Jonathan Kuminga. La franchise a verrouillé son avenir à court terme avec une “qualifying offer” et ça lui permet de s'aligner sur n'importe quelle offre extérieure.

Dans le même temps, il y a la crainte de le voir partir dans un an sans la moindre contrepartie. Voilà pourquoi les deux parties tentent de trouver le meilleur compromis, et selon ESPN, les discussions ont enfin repris.

« Eh bien, il y a eu du nouveau dans les discussions entre les deux parties », a déclaré l’insider NBA Anthony Slater. “Il y a un dialogue, mais comme vous le savez, parler ne signifie pas forcément qu’il y a des avancées. Ils ont échangé des idées de contrat et des opinions à ce sujet au cours de la semaine dernière, et depuis le week-end dernier.”

Un contrat de trois ans ?

Mais que veut le joueur ? « Kuminga veut un deal plus favorable, davantage comme un signe qu’il est une pièce maîtresse de l’avenir, et non un simple élément d’un échange » poursuit Slater.

Selon notre confrère, le camp Kuminga ne souhaite pas d'un contrat de deux ans avec une “team option“. Ce serait le signe que les Warriors ne comptent pas sur lui, et qu'ils ont la main sur son avenir. En revanche, un contrat de trois ans, avec une “player option“, ce serait déjà un signe plus positif. C'est ce qu'avait signé son ancien coéquipier Jalen Green avec les Rockets la saison passée. Et on connaît la suite…

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne free agent avec un an d’avance.

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette “qualifying offer”, il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.