Une prolongation inédite pour Jalen Green chez les Rockets

On s’attendait à ce que Jalen Green rempile avec les Rockets, mais peut-être pas de la sorte. Toujours est-il que ESPN nous apprend sa re-signature, inédite et surprenante, pour 106 millions de dollars sur (seulement) trois ans.

La durée de ce nouveau contrat a de quoi surprendre, d’autant que l’arrière de 22 ans aura en plus l’occasion de tester le marché au bout de deux ans et, ce, sans protection. Ce qui est rendu possible par la « player option » dont il va disposer en troisième année et qui lui permettra, surtout, de toucher plus d’argent en cours de route. À condition que ses performances poussent les dirigeants de Houston à le prolonger avant 2027.

Sengun privilégié ?

Pour l’anecdote, c’est la première fois qu’un rookie parvient à négocier un contrat à neuf chiffres de type « 2+1 ». Une nouvelle particularité de Jalen Green qui, rappelons-le, s’était déjà distingué il y a quelques années en devenant le premier joueur à signer avec la Team Ignite en G-League.

Néanmoins, certains y verront peut-être un signe fort : celui que les Rockets préfèrent ne pas tout miser sur le 2e choix de la Draft 2021, désormais lié à la franchise texane jusqu’en 2028, afin de garder leurs millions pour Alperen Sengun, qui peut aussi être re-signé…

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.6 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 Total 225 33 42.1 33.7 79.4 0.5 3.6 4.2 3.3 1.6 0.8 2.3 0.3 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.