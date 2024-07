Les Rockets patients avec les prolongations d’Alperen Sengun et Jalen Green ?

Le transfert d’AJ Griffin, la prolongation d’Aaron Holiday et Reed Sheppard drafté : les Rockets n’ont fait que de petits ajustements depuis l’ouverture du marché. Certes, il y a eu cet échange avec de nombreux tours de Draft, avec pour objectif Kevin Durant, rien que ça. Néanmoins, pas de bousculements majeurs à signaler du côté de Houston.

Surtout que les cibles principales de la franchise, Mikal Bridges et Donovan Mitchell, ne sont plus disponibles : le premier a été envoyé à New York, le second vient de prolonger à Cleveland.

Alors que faire ? Prolonger les jeunes par exemple, pour continuer d’avancer avec ce noyau dur, si prometteur. Néanmoins, d’après The Athletic, les chances de voir la franchise offrir le maximum à Alperen Sengun (21 ans) et Jalen Green (22 ans) cet été sont minces.

L’avenir de Sengun, Green et Fred VanVleet décidé en 2025 ?

Les deux joueurs peuvent espérer une prolongation de cinq ans et 224 millions de dollars, et ainsi imiter d’autres camarades de Draft 2021, prolongés ces derniers jours : Cade Cunningham, qui va obtenir 236 millions à Detroit, et Scottie Barnes qui a fait sauter la banque avec potentiellement 270 millions à Toronto.

Sauf si un accord vraiment avantageux se présente dans les prochaines semaines, les Rockets vont donc garder des millions en réserve, patienter et observer la situation, pour voir si une star devient disponible ou pas. Donc se laisser une année de plus avant de prendre cette décision concernant l’intérieur et l’arrière.

C’est également une saison de plus pour tester les deux joueurs – meilleurs marqueurs de l’équipe la saison dernière – qui doivent confirmer l’année prochaine et continuer de monter en puissance.

L’été 2025 sera d’ailleurs important pour les Texans car l’équipe a une « team option » à 44.8 millions de dollars sur la saison 2025/26 de Fred VanVleet, le troisième meilleur marqueur de l’équipe. En clair, ce sont les dirigeants qui décideront ou non de le conserver. Si bien que l’avenir de ce trio pourrait se jouer à l’issue de la saison prochaine.