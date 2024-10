Alperen Sengun espère toujours une prolongation avec les Rockets

Contrairement à Cade Cunningham, Scottie Barnes, Evan Mobley ou encore Franz Wagner, et comme Jonathan Kuminga et Moses Moody, Alperen Sengun et Jalen Green n’ont pas encore prolongé leur contrat. Pourquoi ? Parce que les Rockets se voulaient patients avec les deux jeunes.

Finalement, alors que la date limite pour le faire se rapproche (le 21 octobre), le Houston Chronicle indique qu’il existe une « chance légitime » de voir un accord émerger pour l’intérieur.

« On en parle. Je veux prolonger et les Rockets essaient de négocier avec nous et on fait pareil avec eux », confirme Alperen Sengun. « On va faire en sorte que ça fonctionne. On a encore du temps et j’espère qu’on va conclure. »

Le Turc n’a que 22 ans et sort d’une saison très réussie avec 21.1 points, 9.3 rebonds et 5 passes de moyenne. Jalen Green, lui aussi, attend une prolongation, mais semble moins déterminé à signer avant le début de la saison.

« Ce n’est pas vraiment la priorité pour l’instant. C’est évident que je veux être ici, mais le principal, c’est la saison, de faire les playoffs. Je suis concentré là-dessus », a ainsi rappelé l’arrière.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.4 5.0 3.4 1.2 2.6 0.7 21.1 Total 210 27 52.8 28.4 70.5 2.7 5.2 7.9 3.8 3.3 1.0 2.4 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.