Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Et maintenant, les Warriors font revenir Gary Payton II et De’Anthony Melton

Publié le 29/09/2025 à 7:14 Twitter Facebook

NBA – Après la signature d'Al Horford, les Warriors s'assurent celles de Gary Payton II et De'Anthony Melton. Qui connaissent, eux, bien la maison…

Gary Payton II

On se doutait que cela allait bien finir par se débloquer à Golden State. Quelques heures après avoir appris le recrutement d'Al Horford pour plusieurs années, on apprend maintenant par ESPN les signatures de Gary Payton II et De'Anthony Melton.

Ou devrait-on plutôt écrire les « re-signatures », car les deux joueurs ont déjà été amenés à évoluer chez les Warriors. L'un plus brièvement que l'autre, puisque Gary Payton II y a passé quatre saisons et demi (2020-22, 2023-25), glanant au passage un titre de champion en 2022, quand De'Anthony Melton y a joué une demi-saison (2024), avant d'être échangé à cause de sa blessure au genou.

L'un comme l'autre font partie des joueurs appréciés par Steve Kerr et ils viennent épauler Stephen Curry, Brandin Podziemski et Buddy Hield sur les lignes arrières de la franchise californienne. À noter que les dirigeants de Golden State ont aussi bouclé, dans la foulée, un accord avec un autre poste 2 : leur rookie Will Richard. Signé pour quatre ans (et deux ans déjà garantis), il avait été drafté en 56e position en juin dernier.

En attendant le dénouement du feuilleton Jonathan Kuminga, les Warriors se montrent finalement actifs, alors que le début du « training camp » est imminent et que la saison reprend dans un peu plus de trois semaines. Ils peuvent toujours lui offrir environ 22 millions de dollars par an, d'après ESPN.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Golden State Warriors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes