Jonathan Kuminga ne fera aucun cadeau aux Warriors

Il y a quasiment dix jours, il se murmurait que les chances de voir Jonathan Kuminga rester à Golden State étaient de plus en plus importantes. Une tendance confirmée par ESPN, qui indique que rien n'a vraiment changé depuis deux semaines.

Au retour de son voyage au Congo, l'ailier n'a pas changé d'avis : il ne veut pas signer l'offre des Warriors, qui est de 45 millions de dollars pour deux ans et comporte deux clauses importantes. La première, c'est que la seconde année est une « team option » – donc activable par l'équipe, et non le joueur -, le second, c'est l'absence d'une clause qui permet de bloquer tout transfert.

L'idée derrière, pour les Warriors, c'est de pouvoir transférer Jonathan Kuminga en janvier 2026, en espérant le contenter puisqu'il veut lui aussi quitter Golden State. Mais le joueur n'a pas envie de faire de cadeau à la franchise ni de se faire échanger en cours de saison. Il veut s'installer sur le long terme dans une équipe, à Golden State ou ailleurs. Voilà pourquoi cette offre reste lettre morte depuis plusieurs semaines.

Comme Kuminga parlait récemment de « parier sur lui-même », on se dirige de plus en plus vers le scénario suivant, identique à celui de Cam Thomas : l'ailier-fort signe la « qualifying offer » de 7.9 millions de dollars et sera totalement libre en 2026. Si c'est bien le cas, il a jusqu'au 1er octobre pour la signer.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne free agent avec un an d’avance.

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un “free agent protégé” et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette “qualifying offer”, il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.