Et si Jonathan Kuminga restait finalement à Golden State ?

Les jours passent et la situation de Jonathan Kuminga avance toujours à petits pas, sans véritablement évoluer. L'intérieur n'a pas encore signé de nouveau contrat, mais les discussions avec Golden State et aussi entre les Warriors et les Kings continuent.

On sait que Sacramento pourrait offrir 63 millions de dollars sur trois ans au Congolais, via un « sign-and-trade ». Malik Monk et un premier tour de Draft protégé seraient alors envoyés à Golden State. Sauf que les dirigeants des Warriors veulent un premier tour de Draft non protégé, et c'est là que les négociations bloquent dernièrement.

Fort logiquement, avec une possible place de titulaire là-bas, Jonathan Kuminga aimerait rejoindre Sacramento. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait et pas sûr que, au fil des semaines, une des deux franchises lâche sur la question de ce choix de Draft.

Ainsi, d'après les informations de The San Francisco Standard, l'intérieur des Warriors ne sera pas échangé cet été. Aussi, il commencera la saison prochaine avec la bande à Steve Kerr et Stephen Curry, notamment parce qu'il est très apprécié par le propriétaire de la franchise, Joe Lacob.

Pour cela, deux options. La première : il signe le contrat proposé, 45 millions de dollars sur deux ans, avec la seconde année en « team option » et pas de clause lui permettant de bloquer tout transfert. La deuxième : il signe la « qualifying offer » de 7.9 millions et sera totalement libre en 2026. Le joueur a récemment parlé de « parier sur lui-même », ce qui le conduirait vers cette deuxième option. L'intérieur a jusqu'au 1er octobre pour la signer.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.