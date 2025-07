Une place de titulaire chez les Kings promise à Jonathan Kuminga ?

Jonathan Kuminga, Josh Giddey, Cam Thomas et Quentin Grimes n'ont toujours pas signé de nouveaux contrats, et la situation semble particulièrement se tendre du côté de Golden State.

Shams Charania assure que les Warriors ont offert 45 millions de dollars sur deux ans à leur ailier fort, mais avec une « team option » pour la seconde année, et pas de clause lui permettant de bloquer tout transfert.

Du côté du camp du joueur, on réclamerait 82 millions de dollars sur trois ans pour rester aux Warriors. Néanmoins, d'après Marc Spears, le Congolais préfèrerait aller voir ailleurs. Les Kings et les Suns sont les deux équipes les plus intéressées par ses services mais elles n'ont pas la marge salariale nécessaire pour lui offrir directement le gros contrat qu'il souhaite. Il leur faut donc négocier un « sign-and-trade » avec Golden State.

C'est Phoenix qui offrirait dans ces conditions le plus d'argent, avec un contrat de 90 millions de dollars sur quatre ans, à terme, pour Jonathan Kuminga. En échange, les Warriors récupèreraient Royce O'Neale, Nick Richards et quatre « deuxième tour de Draft ». Pas de quoi intéresser la franchise de la Baie, qui souhaite au moins un premier tour de Draft et un jeune prometteur afin de céder son joueur…

Ce dernier préfèrerait d'ailleurs rejoindre Sacramento, où on lui aurait promis une place de titulaire.

Sauf que ça bloque aussi niveau contrepartie, les Warriors n'étant pas intéressés par DeMar DeRozan ou Devin Carter, et les Kings ne souhaitant par contre pas inclure Keon Ellis ou Keegan Murray dans les discussions. Sans compter qu'ils veulent protéger leur premier tour de Draft inclus, ce qui n'est pas du goût de Golden State.

Après plus d'un mois, tout est donc encore bloqué et, sur Instagram, Jonathan Kuminga a expliqué qu'il était prêt à « parier sur lui-même », c'est-à-dire à signer la « qualifying offer » à 8 millions de dollars pour la saison prochaine, afin de rester aux Warriors, mais d'être libre de signer où il le souhaite l'été prochain.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.