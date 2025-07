Des salaires encore loin des attentes de Jonathan Kuminga ?

Plus les jours passent, plus les rumeurs sortent et plus la situation de Jonathan Kuminga confirme la tendance actuelle de la NBA : pour les joueurs libres mais protégés, on peut dire qu'ils sont davantage bloqués que protégés…

Si le joueur des Warriors n'est pas contre jouer la montre, la conclusion de son dossier se fait attendre. D'après Marc Stein, la meilleure offre des Warriors aurait été de 40 millions de dollars sur deux ans. Soit 20 millions l'année, alors que Jonathan Kuminga espérait plutôt sur 25 par saison.

De plus, le camp du joueur cherche toujours des opportunités de « sign-and-trade » et les deux équipes les plus citées pour cela sont les Kings et les Suns. Sauf que, on le sait, Golden State veut obtenir un premier tour de Draft en échange et la franchise de Phoenix n'en a pas à disposition…

DeMar DeRozan n'intéresse pas les Warriors

Il faut donc regarder du côté de Sacramento, surtout que Jonathan Kuminga a récemment rencontré Scott Perry et Doug Christie, GM et coach des Kings. Là encore, si on suit les informations d'un autre confrère, Sam Amick en l’occurrence, c'est loin d'être fait.

Déjà parce que les Kings n'ont pas l'intention d'offrir plus de 20 millions de dollars par saison au Congolais. C'est logique puisque la concurrence n'est pas féroce et donc, on en revient au blocage, le joueur n'ayant pas de levier pour faire monter les enchères ni mettre la pression aux franchises, inutile de donner plus que les autres.

Ensuite parce que pour un « sign-and-trade », les Warriors n'auraient montré aucun intérêt à recevoir DeMar DeRozan ou Devin Carter. Là encore, ce n'est pas totalement surprenant car l'arrière aurait bien du mal à s'exprimer dans une équipe où se trouvent déjà Stephen Curry et Jimmy Butler. Un shooteur à mi-distance, peu dangereux à 3-pts, ce n'est pas ce qu'il faut à Steve Kerr, alors qu'il constatait lui-même qu'aligner Jimmy Butler, Jonathan Kuminga et Draymond Green ensemble était très compliqué et ne fonctionnait pas.

Sans oublier qu'à 36 ans, l'ancien des Bulls ne représente clairement pas une solution d'avenir pour la franchise californienne. Devin Carter n'offre lui aucune assurance sur le plan sportif. C'est encore un joueur inexpérimenté, qui n'a qu'une demi-saison dans les jambes, en ayant seulement joué 36 matches lors de l'exercice 2024/25.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.