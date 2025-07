Entre Jonathan Kuminga et les Warriors, on joue encore la montre

Le mois de juillet touche à sa fin et le mois d'août approche, mais on ne sait toujours pas de quoi sera fait l'avenir de Jonathan Kuminga. Plusieurs équipes, en plus de Golden State, ont surveillé ou surveillent encore attentivement le dossier (Sacramento, Washington, Milwaukee, Chicago, Phoenix, Miami et Brooklyn), mais cela continue de traîner.

ESPN rapporte même que le Congolais est à l'aise avec le fait de jouer la montre vis-à-vis des Warriors, qui gardent la main sur ses droits. L'idée après trois semaines reste d'obtenir un contrat, même court, avec un salaire annuel de 25 millions de dollars. Chez les « Dubs » ou ailleurs, puisque la piste d'un « sign-and-trade » n'est toujours pas exclue, avec les Kings et les Suns comme points de chute potentiels.

Pour Golden State, cette situation au point mort n'arrange en rien les choses, car cela semble bloquer toute leur intersaison, avec encore aucun mouvement opéré depuis un mois. En échange de Jonathan Kuminga, il se murmure en tout cas que les dirigeants californiens attendent un « jeune joueur prometteur » ainsi qu'un premier tour de Draft, sans contrat boulet en retour.

Les Suns et les Kings seraient les équipes les plus intéressées, mais leurs offres ne plaisant pas aux Warriors.

Finira-t-il par accepter l'offre d'un an ?

Jusqu'à présent, aucune offre n'a donc convaincu les Warriors, tout comme aucune de leurs offres n'a non plus convaincu l'ailier de 22 ans, malgré plus d'implication dans les négociations récentes. Et une proposition de salaire qui, à leurs yeux, ne pourra pas être égalée et battue par une autre équipe.

Bref, rien n'avance entre Jonathan Kuminga et sa franchise de toujours, ce qui pourrait aussi le conduire à signer la « qualifying offer » de 7.9 millions de dollars, qui lui permettra de tester le marché sans protection, dans un an. Prenant du même coup le contrôle de son avenir.

Ce serait toutefois un échec pour les deux camps, mais une manière pour le 7e choix de la Draft 2021 de faire ses preuves, dans cet effectif vieillissant au sein duquel il espère encore une place de titulaire. Steve Kerr tenterait d'ailleurs de le convaincre de rester, sauf que la gestion de son cas en fin de saison a visiblement laissé des traces.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.