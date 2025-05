Jonathan Kuminga et les Warriors pourront-ils se mettre d’accord ?

La relation entre Jonathan Kuminga et les Warriors ne fut pas toujours, voire jamais, facile. Dès lors, on peut se demander à quoi vont ressembler les négociations de l’intersaison, puisque le joueur est libre cet été. Si ce dernier n’a pas été très clair sur ses envies, la franchise, par la voix de son GM, Mike Dunleavy Jr, elle, a clairement annoncé qu’elle aimerait le conserver.

Mais est-ce vraiment faisable ? Car The Athletic précise que Jonathan Kuminga a toujours l’ambition de devenir un All-Star, un joueur qui marque 20 points ou plus par match. La demi-finale de conférence face aux Wolves a montré qu’il avait le talent pour. Mais a-t-il la fenêtre qui va avec à Golden State ?

Sportivement, l’association avec Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green ne fonctionne pas, Steve Kerr l’a admis, et imaginer un Jonathan Kuminga à 20 points au milieu des All-Star semble assez compliqué. Dès lors, un départ vers une équipe où il aura plus de temps de jeu et de munitions serait la meilleure option pour lui. Un « sign-and-trade » serait aussi une bonne opération pour les Warriors, afin de ne pas le perdre sans contrepartie.

Un échange pour contenter tout le monde ?

Ce scénario est-il possible ? Si l’intérieur signe, par exemple, un contrat à 30 millions de dollars avec Golden State avant d’être échangé, alors l’équipe qui va le recevoir va envoyer des joueurs et des salaires en échange et les finances des Warriors, très, très lourdes, laissent peu de place pour absorber de telles sommes.

D’après nos confrères, une équipe comme Brooklyn pourrait intervenir dans des échanges à plusieurs équipes pour faciliter les transferts, et comme les dirigeants des Warriors ont des idées, ils pourraient trouver une solution viable, comme l’an dernier avec le départ de Klay Thompson et les arrivées de Buddy Hield et Kyle Anderson dans un « sign-and-trade » avec six franchises.

Néanmoins, comme la situation financière limite les possibilités, il semble probable, toujours selon The Athletic, que les Warriors fassent revenir Jonathan Kuminga cet été (qui n’a pas fermé la porte à un retour) avant de régler la situation plus tard dans la saison. En tout cas, la relation du joueur avec Steve Kerr et avec les Warriors n’est pas détériorée. Il faut simplement que chaque camp s’y retrouve.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.