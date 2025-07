Sept équipes, dont les Wizards, sur le dossier Jonathan Kuminga

À chaque jour ses nouveau bruits de couloir autour de Jonathan Kuminga. Après quatre jours de « free agency », le joueur des Warriors n'a pas encore trouvé de nouveau contrat. Et après la piste le menant aux Kings révélée mercredi, The Athletic évoque jeudi sept équipes au total qui seraient venues aux renseignements, plus ou moins approfondis. Golden State n'a pas abandonné l'idée de poursuivre l'aventure avec son 7e choix de la Draft 2021, mais le scénario d'un « sign-and-trade » est clairement sur la table.

The Athletic assure ainsi que la franchise de la Baie chercherait à obtenir un « jeune joueur prometteur » ainsi qu'un premier tour de draft pour lâcher Jonathan Kuminga.

Cela ne suffira probablement pas à égaler le futur salaire de l'ailier-fort, mais c'est en tout cas la base des discussions possibles avec Golden State. Le champion 2022 en attend donc plus que l'échange évoqué plus tôt dans la semaine avec les Kings, autour de Devin Carter, Dario Saric et deux deuxième tour de Draft.

Les Wizards de plus en plus intéressés

Après Sacramento, ce sont désormais les Wizards qui se montreraient les plus actifs ces dernières heures sur le dossier, précise The Athletic. « La possible association avec la reconstruction de Washington a gagné une réelle dynamique » explique le média américain. La franchise de la capitale ne manque pas de jeunes pousses dans son effectif et dispose en outre de quelques gros contrats de joueurs plus expérimentés qui pourraient permettre de faciliter l'échange (Khris Middleton et ses 33.2 millions de dollars, C.J. McCollum et ses 30.6 millions, Marcus Smart et ses 21.5 millions, tous dans la dernière année de leur bail).

Le Heat, les Bulls, les Bucks et les Nets se sont aussi montrés intéressés pour Jonathan Kuminga, et ses 15.3 points et 4.6 rebonds de moyenne la saison passée.

Le joueur et ses conseillers cherchent une destination où il pourrait être inclus dans le noyau dur de l'effectif et avec le soutien de ses entraîneurs. Ce qu'il n'est jamais pleinement parvenu à obtenir en quatre années chez les Warriors, entre promesses et utilisation sinusoïdale. Les négociations pourraient désormais durer, et Jonathan Kuminga profiterait alors de la Summer League pour rencontrer directement ses courtisans.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.