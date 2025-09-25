Les Kings de retour à la charge pour Jonathan Kuminga ?

On a rarement été aussi bien informé sur les négociations entre un joueur et sa franchise. L'agent de Jonathan Kuminga joue ainsi la transparence dans les discussions entre l'ailier fort et les Warriors, même si cela ne fait pas forcément avancer les choses, puisque son client n'a toujours pas signé son contrat pour la saison à venir…

Dans un nouveau point sur la situation, Shams Charania a expliqué que les deux camps n'arrivaient toujours pas à trouver un accord susceptible de satisfaire tout le monde. Les Warriors ne veulent pas s'engager à long terme avec le Congolais, et sans doute conserver l'option de l'échanger au besoin, alors que le joueur espère au contraire obtenir plus de contrôle sur son avenir, l'enjeu d'une « player option » étant donc au centre des débats.

Le problème, c'est que cette situation bloque tout le recrutement de Golden State et qu'elle va finir par peser sportivement. Selon « l'insider » d'ESPN, Jonathan Kuminga était ainsi le seul joueur de l'effectif de la saison dernière (susceptible de revenir) à ne pas participer à un mini-camp organisé par Jimmy Butler à San Diego.

Les Warriors sous pression ?

Ce n'est évidemment pas le moment pour le joueur de (presque) 23 ans de se blesser. En tout cas, à l'approche du « training camp » officiel, la pression monte pour les Warriors…

Selon Sam Amick, toujours très bien informé sur ce qui se passe à Sacramento, les Kings en ont ainsi profité pour revenir à la charge. Équipe la plus intéressée par Jonathan Kuminga durant l'été, ils ont proposé à ce dernier un contrat de 63 millions de dollars sur trois, et une place de titulaire au poste d'ailier fort.

Le problème, c'est qu'ils doivent monter un « sign-and-trade » avec les Warriors pour récupérer le joueur, et leur offre comprenant Malik Monk et un premier tour de Draft protégé 1-14 en 2030 n'intéresse pas vraiment Golden State. D'abord parce que le profil du meneur/arrière ne colle pas vraiment à ce que recherche Steve Kerr pour aider Stephen Curry sur les lignes arrières, mais aussi parce qu'il dispose d'une « player option » pour la saison 2027/28, alors que Golden State essaie justement de maximiser sa flexibilité pour la « free agency » de l'été 2027.

L'idéal serait de trouver une troisième équipe pour accueillir Malik Monk, mais le temps presse, et les Kings misent sans doute sur cela pour faire baisser les exigences des Warriors dans les prochains jours ou prochaines semaines.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.