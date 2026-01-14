Finalement, Anthony Davis évite l’opération !

Rebondissement dans le dossier Anthony Davis. En effet, quelques heures après l’annonce de la fin de sa saison (sauf en cas de playoffs), on apprend finalement qu’il pourra rejouer dans six semaines ! Autrement dit, dans le meilleur des cas, entre la fin du All-Star Weekend et le début du mois de mars.

Une évolution soudaine, qui s’explique par le fait que l’intérieur des Mavericks a demandé un autre avis médical, auprès d’un second spécialiste, qui a lui déterminé qu’il n’avait pas à se faire opérer de sa main gauche. Si tel était le cas, comme annoncé initialement, il aurait manqué plusieurs mois de compétition et non un mois et demi.

Juste avant ça, le principal intéressait écrivait sur son compte X/Twitter : « Vous feriez mieux d’arrêter d’écouter tous ces mensonges sur ces applications ! »

En revanche, ce qui ne change pas, c’est que Dallas a relancé les discussions autour d’un transfert d’Anthony Davis. En clair, rien n’indique que le champion 2020 rejouera avec les Mavs une fois rétabli, puisque ces derniers pourraient très bien l’échanger d’ici la « trade deadline » du 5 février (chez une équipe désireuse d’aller loin en playoffs ?). Notamment pour donner les clés de l’équipe à Cooper Flagg.

L’un des feuilletons les plus imprévisibles de la saison reprend donc de plus belle et bien malin celui qui peut annoncer où jouera « AD » quand il reviendra de son énième blessure. À la main donc, après avoir été touché à l’adducteur, à l’œil, au mollet puis à l’aine depuis son arrivée dans le Texas, en février 2025.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.