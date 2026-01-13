La saison d’Anthony Davis terminée… sauf en cas de transfert ?

Adducteur, œil, mollet, aine et désormais main. Depuis qu’il est arrivé à Dallas en février 2025, Anthony Davis a accumulé les blessures, ne disputant que 29 matches en tout et pour tout (20.2 points, 10.8 rebonds, 3.3 passes et 1.8 contre), et la dernière en date va mettre prématurément fin à sa saison.

Enfin, c’est un peu plus compliqué que ça, car ESPN annonce que l’intérieur devrait se faire opérer des ligaments de sa main gauche et donc manquer plusieurs mois de compétition.

À moins d’un improbable retournement de situation, les Mavericks, actuellement à la 12e place de l’Ouest avec 15 victoires et 25 défaites, ne devraient donc pas le revoir en tenue cette saison. Par contre, il est possible qu’il retrouve les terrains s’il est transféré chez une équipe lancée dans une campagne de playoffs…

Et d’ailleurs, toujours selon ESPN, Dallas a relancé les discussions autour d’un transfert du champion 2020. On tient donc un scénario à tiroirs. Si Anthony Davis reste au Texas, il est difficile d’imaginer les Mavs précipiter son retour sur les parquets. S’il est échangé, en revanche, une franchise ambitieuse pourrait accepter d’investir à moyen terme, en misant sur un « AD » disponible au moment le plus important de la saison. Même si c’est un sacré risque.

De quoi en tout cas alimenter, encore un peu, le feuilleton le plus imprévisible de la saison à Dallas.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.