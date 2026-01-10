La saison d’Anthony Davis pourrait déjà être terminée…

Adducteur, œil, mollet, aine et désormais main. Depuis qu’il est arrivé à Dallas en février 2025, Anthony Davis a accumulé les blessures, ne disputant que 29 matches en tout et pour tout (20.2 points, 10.8 rebonds, 3.3 passes et 1.8 contre), et la dernière en date pourrait mettre prématurément fin à sa saison.

Ainsi, ESPN indique que l’intérieur des Mavericks s’est blessé à la main gauche et l’IRM a révélé qu’il souffrait des ligaments. Pour l’heure, on ignore s’il passera par la case opération, puisqu’il va consulter des spécialistes pour déterminer si c’est nécessaire, mais s’il doit bien se faire opérer, il ratera plusieurs mois de compétition. Sinon, il n’en aura « que » pour six semaines d’absence.

Un coup dur pour Anthony Davis, qui cherchera à signer un nouveau contrat cet été, et pour Dallas, qui envisageait de l’échanger d’ici la « trade deadline » du 5 février. Au vu de son âge (33 ans en mars) et de son passif au niveau des blessures, les franchises intéressées par « AD » se montraient déjà extrêmement réticentes à lâcher gros pour l’obtenir et ce nouveau pépin physique ne va certainement rien arranger.

Pour rappel, le joueur des Mavericks s’était blessé à la main jeudi soir, dans la défaite de son équipe chez le Jazz, à trois minutes de la fin du match, en voulant empêcher Lauri Markkanen d’inscrire un panier.

Forcément, l’absence d’Anthony Davis pourrait également compromettre le retour de Kyrie Irving dès cette saison. En effet, Dallas, actuellement 11e à l’Ouest (14 victoires – 24 défaites) mais à l’équilibre avec « AD » (10-10), possède encore son premier tour de Draft 2026, avant de ne plus pouvoir compter sur ceux de 2027 (Charlotte), 2028 (OKC), 2029 (Houston) et 2030 (San Antonio). Pour « tanker », mieux vaut donc le faire lors de cet exercice…

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.