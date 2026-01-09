Anthony Davis sort encore sur blessure

Anthony Davis a vu sa partie écourtée face au Jazz. À trois minutes de la fin du match, Utah est sur un « run » pour tenter de revenir au score et Lauri Markkanen reçoit le ballon face à Anthony Davis. Le Finlandais démarre sur sa main droite pour attaquer le panier. L’intérieur de Dallas tente de le contenir, mais lorsqu’il entre en contact avec le joueur du Jazz, il est touché à la main et ne peut empêcher son vis-à-vis d’inscrire deux points.

Sur la possession défensive suivante, « AD » se concentre sur l’état de sa main gauche et oublie totalement Lauri Markkanen seul sous le cercle, qui peut inscrire un nouveau panier.

« Les joueurs intelligents font faute et c’est ce que nous aurions dû faire», regrette l’entraîneur des Mavericks. « Nous sommes revenus en défense, nous n’avons pas commis de faute, nous avons pris un ‘lay-up’ et nous avons été contraints de prendre un temps-mort. C’est ce qu’il s’est passé et nous allons en tirer des leçons. On peut commettre une faute, effectuer le changement et faire la remise en jeu. Mes joueurs sont mes gars. Ils m’ont dit qu’il allait bien donc je pensais qu’il allait bien. »

Une blessure fatale à Dallas

Cette erreur défensive d’Anthony Davis coûte cher aux Texans. Ce panier de Lauri Markkanen redonne l’avantage à Utah tandis que, juste après, Brice Sensabough inscrit un tir à 3-points pour conclure ce 12-0 et donner deux possessions d’avance au Jazz. Dans les derniers instants, les Mavericks n’ont pas pu compter sur Anthony Davis qui affichait 21 points et 11 rebonds avant de sortir, mais aussi sur le héros du match face aux Kings, Brandon Williams, malade, qui n’a pas pu jouer que huit minutes.

Par conséquent, Dallas n’a pas réussi à renverser le match, avec deux pertes de balle dans la dernière minute et a fini par s’incliner 114-116.

« Il faut un effort collectif pour rester soudés et finir le match », explique Cooper Flagg. « Je pense que nous nous sommes refroidis en fin de rencontre. Nous devons mieux exécuter en attaque et faire des stops en défense. Ils ont mis des tirs compliqués, mais nous aurions dû tenir bon. »

Quant à Anthony Davis, aucune information n’a filtré sur cette énième blessure…

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 19 31:03 50.6 28.6 72.5 3.2 7.9 11.1 2.7 2.2 1.1 2.1 1.7 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.