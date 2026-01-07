Cooper Flagg et les Mavericks réussissent à braquer Sacramento

Toujours en quête d’une victoire en 2026, les Kings recevaient les Mavericks de Cooper Flagg qui sortaient d’une victoire face à Houston. DeMar DeRozan (21 points, 5 passes, 2 interceptions) ouvre le score grâce à un tir primé pris face à Anthony Davis (19 points, 16 rebonds) et rapidement Sacramento creuse l’écart. Une avance qui atteint les dix unités après un panier primé de Keon Ellis qui boucle un 9-0 en faveur des locaux (30-20).

Après douze minutes de jeu, Sacramento mène 35-25 et les premières minutes du deuxième acte marquent le réveil de Cooper Flagg (20 points, 8 rebonds, 6 passes). Alors qu’il n’avait pas mis le moindre point dans le premier quart-temps, le numéro 1 de la Draft 2025 passe seul un 7-0 conclu avec une flèche à longue distance pour ramener Dallas à une possession (35-32).

Quelques minutes plus tard, Russell Westbrook (11 points, 6 rebonds, 4/15 au tir) s’illustre à sa manière. Le meneur est victime d’une faute d’Anthony Davis et s’il réussit le premier lancer-franc, le second se transforme en “airball”. Cependant, le “Brodie” profite d’une interception de Keon Ellis pour aller claquer un dunk en contre-attaque. Plus tard, le MVP 2017 trouve Maxime Raynaud (14 points, 9 rebonds) pour redonner dix longueurs d’avance aux Kings (50-40), forçant Jason Kidd à prendre un temps-mort. En sortie de celui-ci, Daniel Gafford rate un tir, Precious Achiuwa capte le rebond et l’ancien des Knicks remonte tout le terrain pour mettre un dunk sur la tête de Cooper Flagg.

Portés par Cooper Flagg

Ainsi, malgré un deuxième quart-temps, où ils ont affiché un 0/7 de loin, les Kings sont toujours en tête au moment de rejoindre les vestiaires (58-46). Le troisième quart-temps s’ouvre comme le deuxième, avec un tir primé de Cooper Flagg. L’ailier donne tout pour ramener son équipe dans le match. Il lance un 9-0 en faveur des Texans que Klay Thompson finit avec un tir primé. Si Maxime Raynaud répond, Brandon Williams réussit un 2+1 pour remettre les deux équipes à égalité. Cependant, l’avantage reste du côté de Sacramento grâce à un “lay-up” de Dennis Schröder tandis que la tentative à 3-points de Klay Thompson est contrée par Keon Ellis (78-76).

Pour débuter le dernier acte, Cooper Flagg remet les deux équipes à égalité tandis qu’à quatre minutes de la fin de la partie Naji Marshall redonne l’avantage à Dallas, ce qui n’était pas arrivé depuis le premier quart-temps (88-87), mais cela ne dure pas. Dennis Schröder remet les Kings devant tandis que Zach LaVine profite d’une nouvelle perte de balle texane pour monter au dunk de l’autre côté du terrain.

Sauf que Dallas continue de s’accrocher à l’image de cette belle défense de Naji Marshall sur DeMar DeRozan tandis qu’en attaque Brandon Williams rentre un tir à mi-distance pour redonner l’avantage aux Mavericks (95-93).

DeMar DeRozan réplique avec un panier primé avant de réussir un tir à mi-distance. Si les Kings mènent d’un point à une minute du terme, Cooper Flagg trouve Brandon Williams qui plante à 3-points. Alors qu’ils ont l’occasion d’arracher une prolongation, les hommes de Doug Christie préfèrent tirer à 3-points. La première tentative de Dennis Schröder manque totalement sa cible tandis que la seconde de Russell Westbrook est très courte.

Malgré un 0/2 aux lancers francs de Naji Marshall, Dallas arrive tout de même à s’imposer 100 à 98 et enchaîne un deuxième succès consécutif avant de défier le Jazz ce jeudi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cooper Flagg, héros de la soirée. Après un premier quart-temps où il n’a mis aucun point malgré quatre passes décisives, le numéro 1 de la Draft 2025 a porté son équipe dans les trois périodes suivantes. Dès le début du deuxième acte, il passe un 7-0 pour remettre son équipe dans le match. Dans le troisième acte, l’ailier lance un nouveau “run” pour que les Texans puissent recoller et il pèse aussi dans la dernière minute de la partie. Tout d’abord, il réussit un panier pour redonner l’avantage à Dallas et si DeMar DeRozan lui répond, le rookie ne panique pas. Il réussit à trouver la bonne passe pour Brandon Williams qui plante un tir décisif qui offre la victoire aux Texans. En 35 minutes de jeu, l’ancien de Duke finit avec 20 points, 8 rebonds et 6 passes.

– Naji Marshall et Brandon Williams pour tuer le match. Derrière Cooper Flagg se trouvait le duo Naji Marshall – Brandon Williams. Le premier sort de sa boîte dans le dernier acte où il inscrit neuf de ses quinze points, mais il est aussi présent au rebond et en défense à l’image de cette bonne pression sur DeMar DeRozan qui a entraîné un tir raté. Dans la foulée, Brandon Williams est allé réussir un tir à mi-distance face à Maxime Raynaud tandis que son poignet n’a pas tremblé au moment où il a été servi par Cooper Flagg pour réussir le tir de loin qui a offert la victoire aux Mavericks.

– Les Kings toujours en quête d’une victoire en 2026. Sacramento n’a pas gagné un match depuis le début de l’année civile et essuie une sixième défaite consécutive. Celle-ci est à mettre sur le dos d’une adresse qui n’a pas été au rendez-vous à l’image de ce 9/31 de loin, mais aussi de choix douteux en fin de match. Alors qu’ils n’étaient menés que de deux points, les Kings ont continué de tirer à 3-points malgré leur maladresse. Ils ont essuyé un 0/3 en seulement 22 secondes et ont fini par s’incliner alors qu’ils ont compté jusqu’à 12 points d’avance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.