Les Mavericks stoppent la série des Rockets

Alors que les Rockets restaient sur quatre victoires de rang, et que les Mavericks n’avaient plus gagné depuis quatre matches, ce sont les partenaires de l’épatant Max Christie qui font la différence et se relancent dans la course au “play-in”.

Après seulement une minute de jeu, premier coup de théâtre avec la sortie d’Alperen Şengün, victime d’une entorse de la cheville droite. Le Turc ne reviendra pas en jeu… En face, Dallas multiplie les pertes de balle (5 dans le quart-temps), notamment avec le retour de l’expérience Cooper Flagg comme meneur de jeu. Houston profite de ces approximations pour mener 31-25 après 12 minutes.

Jason Kidd revient à une rotation plus classique et le match change de visage. Dallas flambe au tir (13/22 aux tirs dans le quart-temps), tandis que Houston s’effondre. Avec un Anthony Davis aussi rayonnant en attaque qu’en défense, les Mavs passent devant malgré la sortie sur blessure de P.J. Washington (cheville aussi). Dans le même temps, Kevin Durant prend sa quatrième faute et doit s’asseoir. Dallas vire en tête à la pause, 57-50.

Au retour des vestiaires, Houston revient avec plus d’impact au rebond offensif, mais Dallas répond par du rythme et l’attaque du cercle.

Les pénétrations de Brandon Williams dynamisent le jeu, et Max Christie électrise la salle avec un énorme dunk à deux mains. À égalité 65-65, Dallas passe un run de 22-10 pour prendre le contrôle : 87-75 avant le dernier quart-temps.

Les Mavericks comptent alors jusqu’à 17 points d’avance, mais Houston, porté par Kevin Durant, revient à 106-101 à une minute de la fin. C’est alors Christie qui scelle le match avec un drive et un dunk décisif, redonnant de l’air à Dallas. Victoire finale 110-104 pour les Mavericks. La première en cinq matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cooper Flagg en difficulté. Pour contrer la taille et l’envergure des Rockets, Jason Kidd avait décidé de jouer du “very tall ball” avec le retour de Cooper Flagg à la mène. Le rookie a concédé deux pertes de balle et commis deux fautes très vite, et c’est lorsqu’il est revenu à son poste naturel que Dallas a enchaîné près de huit minutes sans la moindre balle perdue. Surtout, c’est avec une configuration classique que l’équipe a pris les commandes du match.

– Christie, le facteur X. Arrivé dans les valises d’Anthony Davis il y a un an, Max Christie attaque 2026 sur les chapeaux de roue. Après ses 25 points face aux Blazers, l’arrière enchaîne avec une rencontre à 24 points et 7 rebonds. Jason Kidd lui a demandé de quitter les coins pour prendre plus de risques en attaque, et ça marche.

– La raquette se déplume à Houston. Déjà privés de Steven Adams, les Rockets ont perdu Alperen Sengun après une minute. Le Turc s’est vilainement tordu la cheville dans une bataille au rebond. Les Mavericks en ont profité pour gagner la bataille dans la peinture avec 66 points contre 54, et Anthony Davis a été royal : 26 points, 12 rebonds et 5 contres.