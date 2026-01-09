Encore une fois, le Jazz maîtrise les Mavericks de Cooper Flagg

Lors du premier affrontement entre Jazz et Mavericks, Cooper Flagg avait établi son record en carrière avec 42 points malgré la défaite de Dallas. Pour ce deuxième duel entre les deux équipes, c’est Max Christie qui se charge d’ouvrir le score. Mais Cooper Flagg (26 points, 10 rebonds, 8 passes) ne tarde pas à se montrer puisqu’il inscrit 7 des 13 premiers points des Texans.

Du côté du Jazz, Cody Williams montre ses qualités athlétiques et conclut trois alley-oops et permet à Utah de prendre le contrôle du match. La franchise de Salt Lake City creuse petit à petit l’écart grâce à Keyonte George qui prend le meilleur sur Klay Thompson (23 points, 7/13 au tir, 6/11 de loin) pour réussir un 2+1. Sur la possession suivante, l’ancien des Warriors perd le ballon et Kyle Filipowski se charge de finir en contre-attaque (27-17).

Le Jazz mène toujours de cinq points après douze minutes de jeu et si le deuxième acte s’ouvre sur un tir primé de Klay Thompson, les deux équipes connaissent une peine d’adresse et cumulent un 1/18 au tir sur les quatre premières minutes de ce deuxième quart-temps. De plus, Dallas multiplie les pertes de balle et le Jazz en profite pour creuser un nouvel écart (53-39).

Cependant, les Texans remontent au score avec un 7-0 et, juste avant la mi-temps, Anthony Davis (21 points, 11 rebonds) réussit un “and one” pour ramener son équipe à une possession (58-55). Après le passage aux vestiaires, Naji Marshall inscrit un panier primé et Cooper Flagg trouve Max Christie derrière l’arc pour redonner l’avantage aux visiteurs (61-60).

Un dernier “run” décisif

Quelques minutes plus tard, Anthony Davis s’illustre avec un contre sur Kyle Anderson avant de monter au dunk sur la contre-attaque suivante. Cooper Flagg le suit puisqu’il conclut un “alley-oop” envoyé par Ryan Nembhard. Avant de débuter le dernier acte, Dallas ne compte qu’un point d’avance et Klay Thompson ouvre ce quatrième quart-temps avec un tir primé (92-88).

Si pendant quelques minutes, les deux équipes s’échangent les coups, le Jazz réussit à passer un 12-0 au cours duquel Lauri Markkanen (33 points, 7 rebonds, 4 passes) déborde Anthony Davis pour redonner l’avantage à son équipe. Une possession où le pivot de Dallas se blesse à la main et est contraint de quitter ses coéquipiers alors qu’il ne reste que deux minutes à jouer. Si les Mavs comptent six points de retard, Klay Thompson se charge de diviser l’écart par deux avec un nouveau panier à longue distance. Cependant, Keyonte George prend le meilleur sur Cooper Flagg et redonne deux possessions d’avance au Jazz.

Malgré un tir à 3-points de Naji Marshall à la dernière seconde, Utah s’impose 116 à 114 et met fin à sa série de cinq défaites consécutives.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le cap des 900 matchs pour Klay Thompson. Cette rencontre marquait le 900e match en carrière de Klay Thompson et, pour l’occasion, il a brillé. L’ailier égalise son meilleur total de points cette saison avec 23 unités et un solide 6/11 à 3-points et malgré un début de match compliqué où il a été exposé en défense, il a inscrit des tirs importants tout au long du match pour permettre à Dallas de rester dans le match, même si ça n’a pas suffi.

– Un dernier coup d’accélérateur décisif. Alors que Dallas mène de sept points avec cinq minutes restantes à jouer. Keyonte George inscrit un premier tir à 3-points. Juste après, Cooper Flagg décoche une flèche à longue distance en toute fin de possession qui trouve sa cible. Sauf qu’au ralenti, on constate que ce tir est pris après la fin des 24 secondes et n’est donc pas comptabilisé. Dès lors, Utah déroule. Lauri Markkanen inscrit trois paniers de suite pour redonner l’avantage à son équipe tandis que Bruce Sensabaugh creuse l’écart avec un tir lointain. En quasiment quatre minutes, le Jazz a passé un 12-0 pour s’ouvrir la victoire.

– Cooper Flagg brille encore contre le Jazz. Lors du premier affrontement entre les deux équipes, Cooper Flagg avait inscrit 42 points, son meilleur total cette saison. Pour ce deuxième duel, il a frôlé le triple-double avec 26 points, 10 rebonds et 8 passes. Malheureusement, ses efforts n’ont pas été récompensés en fin de rencontre, à l’image de ce tir difficile à 3-points qui n’a finalement pas été comptabilisé. Et dans les derniers instants, il n’a pas réussi à contenir Keyonte George pour éviter la défaite à son équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.