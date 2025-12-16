Le duo George-Markkanen gâche le grand soir de Cooper Flagg (42 points)

Le Jazz aime disputer des prolongations dans son antre. Après les Suns et les Bulls, les hommes de Will Hardy ont repoussé les Mavs durant la période supplémentaire (140-133) à l’issue d’une nouvelle rencontre spectaculaire.

Car ce match a tourné au duel à distance entre deux jeunes vedettes de cette ligue : Cooper Flagg, qui s’est offert une nouvelle marque de référence (42 points), et Keyonte George (37 points), qui s’est rapproché de la sienne établie quelques jours plus tôt. Le tout arbitré par une nouvelle grosse sortie de Lauri Markkanen (33), avec l’apport non-négligeable de Kyle Filipowski (25) dans le final.

Le Jazz est revenu de loin. Mené de peu pendant la majeure partie du match, il s’est retrouvé en sérieuse difficulté à 3 minutes du terme, quand Max Christie a terminé au cercle (116-124). Là-dessus, le Jazz a signé un 11-0 en s’appuyant sur le physique d’Isaiah Collier et les prouesses de Kyle Filipowski, auteur de 16 points dans le dernier quart-temps (malgré quelques marchers…).

Le Jazz reprend la main, mais concède la prolongation

Son équipe à l’arrêt offensivement, Cooper Flagg sortait alors le grand jeu avec une nouvelle finition main gauche à laquelle Markkanen a répondu dans le corner. Mais les Texans ont réussi à s’en sortir sur la ligne des lancers-francs, sur laquelle Flagg a manqué volontairement sa 2e tentative, pour permettre à Christie de s’envoler au rebond offensif et provoquer la 6e faute d’Ace Bailey. Et d’égaliser sur cette même ligne.

Filipowski héritera du tir de la gagne. Raté : prolongation (129-129). Là-dessus, la panne offensive des visiteurs s’est confirmée, à l’instar d’un Cooper Flagg, bien soutenu par P.J. Washington auteur d’un solide double-double (25 points et 13 rebonds) notamment, qui a manqué de jus dans le final. Tout l’inverse d’un Keyonte George chirurgical dans sa gestion du tempo et auteur d’un gros tir à 3-points.

Mais la lumière est surtout venue de Lauri Markkanen, auteur d’un claquette « tip », avant une grosse claquette dunk autoritaire pour clore les débats. Le Jazz a remporté la prolongation sur un score sans appel (11-4).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Keyonte George en très grande forme. Nouvelle sortie à 30 points ou plus cette saison – la 6e – pour le meneur de jeu du Jazz qui a encore bien alterné entre adresse longue distance et attaques du cercle. Et a montré de l’assurance balle en main. Fin novembre, il avait signé un match en enfer face aux Rockets (0 points, 8 ballons perdus). Depuis cette rencontre, il est intenable au « scoring ». Déjà auteur de 39 points (record en carrière) dans sa dernière sortie face aux Grizzlies, il tourne à 26.5 points de moyenne en novembre avec de très bons pourcentages (48%, dont 43.6% à 3-points).

– Cooper Flagg dans une autre dimension. Anthony Davis absent, le rookie a pris les Mavs sur ses épaules comme jamais cette saison : son volume de tirs n’avait jamais été aussi élevé. Nombreuse finitions main gauche, « turnaround » ligne de fond, jeu en périphérie… Le Texan a fait parler une variété d’atouts offensifs en se créant le plus souvent son tir. À l’arrivée une performance majuscule à 42 points (13/27 aux tirs, 15/20 aux lancers), 7 rebonds et 6 passes, seulement contrastée par son faible impact en prolongation et la défaite de sa formation.

– Le Jazz virtuellement en « play-in ». Grâce à cette deuxième victoire de rang, le Jazz retrouve la 10e place à l’Ouest avec un bilan à 10 victoires et 15 défaites. Les hommes de Will Hardy n’avaient plus occupé cette 10e place depuis la mi-novembre. À voir s’ils parviennent à s’y maintenir dans la durée, sachant que les Blazers (10v-16d) ainsi que leurs adversaires du soir (10v-17d) comptent autant de victoires.

