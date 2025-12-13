Encore du très grand Anthony Davis

Lentement, mais sûrement, les Mavericks sortent de la zone rouge, et les voilà 10e à l’Ouest, virtuellement dans la peau de qualifiés pour le “play-in”. Cette nuit, face aux Nets, les joueurs de Jason Kidd ont ainsi remporté une cinquième victoire en six matches, et c’est Anthony Davis qui a débloqué la situation dans le dernier quart-temps. Dans un match piège, c’est lui qui va prendre le match à son compte avec 11 points et 9 rebonds dans la dernière période.

« C’était simplement mon moment », a répondu Anthony Davis à propos de ce dernier quart-temps. « J’ai essayé de créer pour moi et pour l’équipe. C’est ce qu’on faisait, c’est ce que j’essayais de faire. Que les tirs rentrent ou pas, l’important était de faire le bon choix, et défensivement de communiquer et de s’assurer qu’on ne concède pas de tirs à 3-points, surtout à Michael Porter Jr. »

Depuis son retour, Dallas a changé de visage, et la dynamique est lancée. A titre personnel, il cumule 24 points, 14 rebonds, 3 passes, 3 contres et 3 interceptions. « Je ne suis pas un joueur unidimensionnel, je peux jouer des deux côtés du terrain », rappelle l’intérieur All-Star. « Quand les équipes essaient de switcher ou de m’empêcher d’avoir le ballon, je peux avoir un impact défensif. En seconde mi-temps, j’ai été patient et j’ai trouvé mes spots. »

Il facilite le jeu de tout le monde

Pour son coach, on oublie effectivement qu’Anthony Davis est l’un des meilleurs “two-way player” de la ligue. « Quand un joueur est en rythme, on a tendance à s’appuyer sur lui, et je pense qu’on s’est appuyés sur AD en deuxième mi-temps. Le match est alors devenu un peu plus simple pour nous » assure Jason Kidd, avant d’évoquer l’autre côté du terrain. « Il est énorme en défense. On parle beaucoup de lui en attaque, mais défensivement on a besoin qu’il contre des tirs, qu’il intercepte des ballons et qu’il modifie les trajectoires des tirs. »

A ses côtés, tour à tour, ses coéquipiers profitent de sa présence et de son volume de jeu. décalé à son poste naturel, Cooper Flagg n’a pas besoin d’en faire trop pour briller. « C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps à son poste », estime le rookie de Dallas. « Il comprend le jeu à un niveau incroyable. Il sait quand choisir ses moments, quand attaquer, quand il est pris à deux et où se trouvent tous les joueurs sur le terrain. Quoi qu’il fasse sur le parquet, il reste lui-même et joue simplement. Il fait toujours le bon choix. »