Keyonte George, un nouveau record tout en maîtrise

Face aux Grizzlies et Ja Morant, Keyonte George a signé la meilleure prestation de sa jeune carrière. Dès la première mi-temps, il met le Jazz sur son dos et inscrit 27 des 61 points de son équipe avec un solide 8/13 au tir, dont un tir à mi-distance qui coupe un 10-0 en faveur de Memphis.

Alors qu’il est en route pour battre son record en carrière (35 points), Keyonte George est ralenti par un problème de fautes. Dans le troisième quart-temps, il commet sa quatrième faute de la partie et, logiquement, Will Hardy le rappelle sur le banc. Et lorsqu’il revient en jeu, il prend sa cinquième faute à sept minutes du terme. Malgré cette pression, il va finir le match sans se faire exclure, et la victoire sera au bout.

« Il a fait du bon travail en trouvant ses spots et en restant patient parce que lorsque vous jouez avec cinq fautes, les adversaires vont essayer de provoquer des fautes offensives », détaille Will Hardy en conférence de presse. « Il a fait preuve d’une grande maturité en évitant de se mettre dans des situations délicates où les coups de sifflet auraient pu aller contre lui. Il a tellement grandi. »

Un « money-time » maîtrisé

Non content d’éviter de prendre sa 6e faute, Keyonte George a été décisif dans les dernières minutes. D’abord, il se montre à la passe avec notamment cet « alley-oop » pour Ace Bailey puis c’est lui qui scelle le sort de la rencontre. Sur un « floater », il égale son record personnel pour donner sept points d’avance à son équipe, mais Memphis répond grâce à Jaren Jackson Jr. et Jaylen Wells pour égaliser à 126 partout.

Alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer, le meneur réussit un tir à 2-points compliqué alors que Ja Morant le défend bien. Un shoot qui lui permet d’inscrire son 37e point de la partie, synonyme de nouveau record en carrière.

« Mes coéquipiers m’ont fait confiance, le ballon rentrait et je me sentais bien », explique Keyonte George après la rencontre. « Je voulais nous mettre sur la bonne voie et retrouver la victoire après avoir lâché deux matchs. En tant que groupe, nous voulions corriger le tir et remporter ce match face à une bonne équipe. »

Pour tenter de revenir, Memphis est contraint de l’envoyer sur la ligne des lancers-francs, mais il ne tremble pas. Keyonte George finit sa soirée avec 39 points à 12/20 au tir, 5/9 de loin et un parfait 10/10 aux lancers francs auxquels il a ajouté 6 rebonds et 8 passes décisives pour permettre au Jazz de s’imposer 130-126.

« Il devient meilleur match après match », souligne Lauri Markkanen après la rencontre. « Ce n’était qu’une question de temps avant que cela n’arrive et ce n’est que le début pour lui. »

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTA 75 26:58 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 2024-25 UTA 67 31:29 39.1 34.3 81.8 0.4 3.4 3.8 5.6 1.7 0.7 2.7 0.1 16.8 2025-26 UTA 23 33:23 43.6 32.9 90.5 0.5 3.4 3.9 6.7 2.3 0.8 3.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.