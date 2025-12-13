Le retour de Ja Morant ne suffit pas face au record de Keyonte George

C’est sans Zach Edey, touché à la cheville et absent jusqu’en janvier, mais avec Ja Morant que les Grizzlies recevaient le Jazz. Si le meneur ouvre le score, Keyonte George (39 points, 6 rebonds, 8 passes) lui répond aussitôt et les premières minutes de la partie se jouent à un rythme effréné. Un rythme qui profite au Jazz puisque les hommes de Will Hardy passent un 13-3 pour créer un premier écart en leur faveur, notamment grâce à un 4/5 derrière l’arc pour débuter la partie (23-14). Une avance qu’Utah conserve jusqu’à la fin de ce premier quart-temps malgré une faute de Kevin Love (20 points, 8 rebonds) sur Santi Aldama dans les dernières secondes (36-31).

Le deuxième acte s’ouvre sur un tir à 3-points de Cam Spencer (20 points à 6/6 de loin) qui lance un 10-0 en faveur des locaux puisque le Jazz passe quasiment quatre minutes sans inscrire le moindre point. Memphis en profite pour reprendre l’avantage (41-36). Il faut attendre un tir à mi-distance de Keyonte George pour voir le Jazz enfin réussir un panier. Le meneur enchaîne avec un “stepback” derrière l’arc quelques secondes plus tard et il boucle une excellente première mi-temps durant laquelle il a inscrit 27 des 61 points de son équipe.

Cependant, le Jazz n’arrive pas à capitaliser sur ce coup de chaud pour reprendre l’avantage et compte encore trois longueurs de retard au moment de rejoindre les vestiaires (64-61). Comme lors du deuxième quart-temps, Memphis profite de la maladresse du Jazz pour lancer un “run” et prendre neuf points d’avance. Dans la foulée, Ja Morant se montre d’abord à la passe puis il réussit plusieurs paniers dont un “reverse lay-up” pour permettre aux Grizzlies de conserver leur avance.

Record en carrière pour Keyonte George

Néanmoins, lorsque le meneur est sorti par Tuomas Iisalo, Utah en profite pour revenir derrière un bon Kevin Love qui remet son équipe devant sur une flèche à longue distance (100-97). Lorsque le dernier acte débute, Memphis a six points de retard, mais Cam Spencer réussit son cinquième tir de loin en autant de tentatives pour ramener les siens à deux points. Toutefois, Keyonte George se charge de redonner de l’air à Utah avec un tir primé et les deux équipes s’échangent les paniers durant de nombreuses minutes.

À une minute de la fin de la partie, Jaylen Wells conclut un 7-0 en faveur des locaux qui remet les deux équipes à égalité. De son côté, Keyonte George réussit un long tir à 2-points compliqué, pour établir un nouveau record en carrière, mais il permet surtout au Jazz de conserver son avance. Au jeu des lancers francs, le meneur ne tremble pas et permet à la franchise de Salt Lake City de s’imposer 130 à 126.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le record en carrière de Keyonte George. Keyonte George a débuté son match sur les chapeaux de roue. En première mi-temps, il prend feu avec 27 points à 8/13 au tir. Si dans le troisième acte, il est plutôt discret, c’est lui qui se charge d’offrir la victoire au Jazz. Au début du quatrième quart-temps, il contient le coup de chaud de Cam Spencer puis dans les dernières secondes, il réussit un long tir à 2-points pour offrir la victoire au Jazz. Le meneur finit la rencontre avec 39 points, son nouveau record en carrière à 12/20 au tir et 5/9 de loin.

– Kevin Love, le facteur X. Si Keyonte George a été discret dans le troisième quart-temps, il a pu compter sur un surprenant Kevin Love pour prendre le relais. Le champion 2016 a sorti son meilleur match de la saison 20 points et 8 rebonds et quatre tirs à 3-points inscrits, dont trois de suite dans le troisième acte qui ont permis au Jazz de passer un 9-0 et de compter six points d’avance avant d’entrer dans les douze dernières minutes.

– Ja Morant a montré deux visages pour son retour. Après quasiment un mois d’absence, Ja Morant était de retour sur les parquets. Si sa première mi-temps a été compliquée, notamment à cause d’un manque d’adresse, il s’est réveillé dans le troisième acte pour remettre les siens dans le match. Cependant, il a manqué un tir à 3-points en fin de rencontre qui aurait pu offrir la victoire à son équipe. En 25 minutes de jeu, le double All-Star finit en double-double avec 21 points et 10 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.