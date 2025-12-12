Gros coup dur pour Zach Edey

Coup dur pour Zach Edey et les Grizzlies, puisque l’on apprend l’absence du Canadien pour au moins les quatre prochaines semaines. ESPN parle d’une « réaction de stress à la cheville gauche » et ce n’est pas rassurant, quand on sait que cette zone est particulièrement fragile chez lui.

En effet, cet été, à la suite d’une entorse contractée à l’entraînement, le 9e choix de la Draft 2024 avait déjà dû se faire opérer de cette même cheville et il avait ensuite été absent pendant cinq mois. On se rappelle aussi qu’il souffrait de cette zone il y a un an, ratant une dizaine de matchs entre novembre et décembre. Après s’être blessé aux deux chevilles dès son arrivée en NBA…

« Il s’agit d’un plan qui vise à optimiser la santé à long terme de Zach, en accord avec les Grizzlies et des spécialistes médicaux. Le pronostic de Zach, à court et à long terme, est excellent » rassure son agent.

En pleine bourre depuis six matchs (16.5 points, 14 rebonds et 2.2 contres de moyenne), Zach Edey était à la base du rebond récent de Memphis. Mais, comme la saison dernière, le voilà freiné en pleine montée en puissance.

« Dès que je trouvais mon rythme et que je n’avais pas à m’inquiéter d’une petite entorse ou de quelque chose qui pouvait me freiner, je commençais à décoller » regrettait ainsi l’intérieur de 23 ans, durant l’intersaison.

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 66 21:27 58.0 34.6 70.9 3.5 4.8 8.3 1.0 2.8 0.5 1.3 1.3 9.2 2025-26 MEM 11 25:49 63.3 20.0 78.1 3.9 7.2 11.1 1.1 3.4 0.6 2.4 1.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.