Monstrueux, Zach Edey redonne le sourire aux Grizzlies

Cette nuit, à Sacramento, les Grizzlies ont enregistré une troisième victoire de suite, et ils n’ont plus perdu à l’extérieur depuis quatre matches. Ja Morant n’est toujours pas revenu, mais Memphis peut s’appuyer sur le revenant Zach Edey. Pour sa 7e sortie de la saison, le géant canadien a carrément signé cette nuit son meilleur match en carrière avec 32 points à 16 sur 20 aux tirs, 17 rebonds et 5 contres en 29 minutes !

Dans la victoire face aux Kings, il est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire de la franchise à signer une telle feuille de stats après Pau Gasol et Zach Randolph.

C’est aussi son troisième match de suite à 15 rebonds et plus. « Je vois vraiment bien le ballon arriver au cercle. Je prends la position que je veux, là où je veux aller, et j’ai l’impression que le ballon vient directement vers moi » expliquera-t-il après la rencontre.

Complice avec Vince Williams Jr.

Pour lui, le rebond est la clé de la réussite. « À mes yeux, le rebond défensif est une statistique collective. Le rebond offensif, c’est une statistique individuelle. Tant qu’on sécurise le rebond en défense, ça me va. » Face aux Kings, les Grizzlies ont pris 18 rebonds de plus que leurs adversaires !

Comment explique-t-il une telle montée en puissance ? Peut-être par sa complicité avec Vince Williams Jr, le suppléant de Ja Morant à la mène.

« Ça a vraiment commencé pendant ma rééducation. Lui aussi était en rééducation en même temps » rapporte l’ancien de Purdue. « J’ai toujours aimé jouer avec lui. Il va toujours se battre, défendre à un niveau élevé, bien défendre sur les écrans, et en attaque il va faciliter le jeu, impliquer tout le monde. C’est vraiment plaisant. »

« On passait pour des idiots »

La notion de « plaisir » revient beaucoup dans les propos des Grizzlies. « Il y a beaucoup de gars qui prennent simplement plaisir à jouer au basket en ce moment, » avait déjà confié Zach Edey après la victoire à la Nouvelle Orléans. « On profite de la situation, on se donne à fond, on joue ensemble, et on joue un super basket. On le voit sur tout notre banc. Tout le monde sait qu’on joue très bien. »

En fait, Memphis a retrouvé les vertus du « Grint & Grind » avec des joueurs qui se défoncent sur chaque ballon. « Je pense que ça en dit long sur notre groupe et sur la fierté qu’on a à être l’équipe la plus physique », conclut le Canadien. « Tout le monde savait qu’on ne faisait pas ce qu’il fallait faire, et on passait pour des idiots. »

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 66 21:27 58.0 34.6 70.9 3.5 4.8 8.3 1.0 2.8 0.5 1.3 1.3 9.2 2025-26 MEM 7 24:43 61.7 33.3 85.7 3.9 6.4 10.3 1.0 2.9 0.9 1.6 1.9 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.