Monstrueux, Zach Edey redonne le sourire aux Grizzlies

Cette nuit, à Sacramento, les Grizzlies ont enregistré une troisième victoire de suite, et ils n’ont plus perdu à l’extérieur depuis quatre matches. Ja Morant n’est toujours pas revenu, mais Memphis peut s’appuyer sur le revenant Zach Edey. Pour sa 7e sortie de la saison, le géant canadien a carrément signé cette nuit son meilleur match en carrière avec 32 points à 16 sur 20 aux tirs, 17 rebonds et 5 contres en 29 minutes !
Dans la victoire face aux Kings, il est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire de la franchise à signer une telle feuille de stats après Pau Gasol et Zach Randolph.
C’est aussi son troisième match de suite à 15 rebonds et plus. « Je vois vraiment bien le ballon arriver au cercle. Je prends la position que je veux, là où je veux aller, et j’ai l’impression que le ballon vient directement vers moi » expliquera-t-il après la rencontre.
Complice avec Vince Williams Jr.
Pour lui, le rebond est la clé de la réussite. « À mes yeux, le rebond défensif est une statistique collective. Le rebond offensif, c’est une statistique individuelle. Tant qu’on sécurise le rebond en défense, ça me va. » Face aux Kings, les Grizzlies ont pris 18 rebonds de plus que leurs adversaires !
Comment explique-t-il une telle montée en puissance ? Peut-être par sa complicité avec Vince Williams Jr, le suppléant de Ja Morant à la mène.
« Ça a vraiment commencé pendant ma rééducation. Lui aussi était en rééducation en même temps » rapporte l’ancien de Purdue. « J’ai toujours aimé jouer avec lui. Il va toujours se battre, défendre à un niveau élevé, bien défendre sur les écrans, et en attaque il va faciliter le jeu, impliquer tout le monde. C’est vraiment plaisant. »
« On passait pour des idiots »
La notion de « plaisir » revient beaucoup dans les propos des Grizzlies. « Il y a beaucoup de gars qui prennent simplement plaisir à jouer au basket en ce moment, » avait déjà confié Zach Edey après la victoire à la Nouvelle Orléans. « On profite de la situation, on se donne à fond, on joue ensemble, et on joue un super basket. On le voit sur tout notre banc. Tout le monde sait qu’on joue très bien. »
En fait, Memphis a retrouvé les vertus du « Grint & Grind » avec des joueurs qui se défoncent sur chaque ballon. « Je pense que ça en dit long sur notre groupe et sur la fierté qu’on a à être l’équipe la plus physique », conclut le Canadien. « Tout le monde savait qu’on ne faisait pas ce qu’il fallait faire, et on passait pour des idiots. »
|Zach Edey
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2024-25
|MEM
|66
|21:27
|58.0
|34.6
|70.9
|3.5
|4.8
|8.3
|1.0
|2.8
|0.5
|1.3
|1.3
|9.2
|2025-26
|MEM
|7
|24:43
|61.7
|33.3
|85.7
|3.9
|6.4
|10.3
|1.0
|2.9
|0.9
|1.6
|1.9
|11.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.