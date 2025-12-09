Les Grizzlies ont retrouvé les crocs en défense

Les Grizzlies soufflent. Les hommes de Tuomas Iisalo ont connu un début de saison chargé, où il a fallu jouer beaucoup de matchs pour anticiper le voyage à Londres et Berlin à l’occasion des NBA Europe Games de janvier. Entre le dernier match face à Portland et celui à venir face au Jazz, Memphis dispose de quatre jours de repos. De quoi reposer les corps, mais aussi de travailler pour conserver la belle dynamique aperçue sur les derniers jours.

« C’est une situation particulière », confesse Tuomas Iisalo. « Notre calendrier a été un peu plus chargé parce que nous devions rattraper ces deux semaines en janvier. Nous voyons maintenant ça comme une occasion d’individualiser un peu plus les entraînements. Certains joueurs pourront récupérer tandis que d’autres pourront faire le travail dont ils ont tant besoin. »

Les coéquipiers de Jaren Jackson Jr. ont remporté sept de leurs dix derniers matchs alors que Ja Morant n’a joué aucune de ces dix rencontres. Et pour retrouver des couleurs, Memphis s’appuie à nouveau sur sa défense. Sur cette séquence, les Grizzlies n’ont encaissé que 109.2 points pour 100 possessions (4e meilleure défense de la ligue) avec notamment deux dernières sorties face aux Clippers et aux Blazers où ils ont encaissé moins de 100 points. Surtout, ils ont brillé dans les quatrièmes quart-temps où ni Los Angeles, ni Portland ne sont parvenus à mettre 20 points.

Un sacré contraste avec le premier mois de la saison régulière, où Memphis pointait parmi les pires défenses.

« Nous avons fait des ajustements et ça fonctionne », se réjouit Jaylen Wells. « Nous sommes très agressifs et nous avons des défenseurs d’élite comme Zach Edey et Jaren Jackson Jr. Ensuite Vince Williams, Cedric Coward et moi, nous pouvons défendre les meilleurs joueurs adverses, et les meneurs de jeu. Tout fonctionne comme un ensemble et il suffit d’épuiser les équipes durant les trois premiers quart-temps. »

Forts avec les faibles, faibles avec les forts ?

Cette bonne dynamique pour Memphis peut aussi s’expliquer par un calendrier clément puisque sur ses dix derniers matchs, les Grizzlies se sont imposés uniquement face à des équipes qui possèdent un bilan négatif. À l’inverse, ils ont perdu contre les Nuggets et deux fois face aux Spurs, tous les deux en positif.

Plus largement, la franchise du Tennessee possède un bilan de 10 victoires pour 3 défaites face à des équipes en négatif. Or, les Grizzlies n’ont remporté qu’un seul de leurs onze matchs face aux équipes en positif.

« Bien sûr que nous devons montrer le même niveau d’intensité et de réussite face aux meilleures équipes de notre conférence », affirme Jaylen Wells. « Nous devons être réguliers et continuer de croire en ce que nous faisons. C’est une bonne période pour travailler sur les petits détails que vous ne pouvez pas changer lorsque vous jouez quasiment tous les jours. Maintenant, on peut faire des sessions de vidéo, avoir un peu de repos et récupérer quelques joueurs. »

Memphis va jouer deux matchs face aux Clippers et au Jazz avant de pouvoir tester sa défense face à une équipe plus solide lors du déplacement à Minnesota, le 17 décembre prochain.