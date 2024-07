Neuf minutes de jeu et Zach Edey se blesse à nouveau

De retour sur les terrains de Summer League après avoir manqué cinq matches pour soigner une entorse à la cheville gauche, Zach Edey s’est blessé à la cheville… droite ! C’est en se réceptionnant sur le pied d’un joueur des Pelicans que le rookie des Grizzlies s’est blessé. Résultat : il a quitté ses coéquipiers trois minutes avant la mi-temps, et il n’est pas réapparu en seconde période.

Avant cette rechute, le géant canadien avait compilé 6 points (à 100%), 3 rebonds et 1 contre en 9 minutes. Et que retient-il de cette courte expérience à Salt Lake City puis Las Vegas ?

« Le jeu est plus rapide. Tout le monde est plus âgé, les physique sont développés » a-t-il confié. « L’essentiel, c’est d’apprendre à s’écarter des autres. Il faut se sentir à l’aise au large et faire des choses différentes dans le pick-and-roll. À Purdue, tout le monde s’écartait, ce qui n’est pas le cas à Memphis. »

Sans lui, les Grizzlies se sont tout de même imposés 88-77 face aux Pelicans, et c’est leur 4e victoire en quatre matches à Las Vegas. Ils peuvent remercier Scottie Pippen Jr, auteur d’un nouveau match plein avec 17 points, 11 passes , 6 rebonds et 3 interceptions. A ses côtés, GG Jackson est beaucoup plus maladroit avec un 4 sur 14 aux tirs, mais la révélation de la saison passée à Memphis compile tout de même 17 points, 7 rebonds et 6 passes.

À La Nouvelle-Orléans, le rookie Yves Missi cumule 11 points, 6 rebonds et 3 contres.

New Orleans / 77 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Y. Missi 30 5/8 0/0 1/2 3 3 6 1 2 0 1 3 -14 11 16 J. Hawkins 30 4/13 2/7 3/4 1 1 2 3 2 0 3 1 -14 13 6 A. Reeves 21 3/6 3/5 3/4 0 0 0 1 0 0 2 3 -14 12 10 J. Ford 29 6/11 3/5 1/1 0 4 4 4 2 0 3 0 +9 16 16 T. Mitchell 24 1/2 1/1 0/0 0 2 2 3 6 1 0 0 -6 3 8 J. Couisnard 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 -4 0 -2 I. Brockington 19 3/7 0/2 1/1 0 5 5 1 3 0 1 0 -9 7 8 J. Oduro 13 2/5 0/1 0/0 1 4 5 2 2 0 2 0 +2 4 6 K. Brooks Jr. 18 3/8 0/3 3/3 3 2 5 0 2 0 2 1 -7 9 8 K. Matkovic 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0 1 K. Obanor 11 0/2 0/1 2/2 1 4 5 1 2 0 2 0 +3 2 4 27/63 9/26 14/17 9 26 35 17 22 1 18 8 77 81 Memphis / 88 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Z. Edey 9 3/3 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 1 -3 6 10 J. Wells 34 5/13 3/9 2/2 1 2 3 0 3 1 0 2 +10 15 13 GG Jackson II 32 4/14 2/7 7/8 3 4 7 6 0 1 0 0 +17 17 20 J. LaRavia 8 0/2 0/1 2/2 0 0 0 1 0 0 1 0 +3 2 0 S. Pippen Jr. 29 6/11 1/2 4/5 0 6 6 11 5 3 1 0 +21 17 30 T. Jemison 24 5/7 0/0 0/0 1 1 2 0 5 0 2 1 +22 10 9 I. Miller 20 3/8 0/3 0/0 0 2 2 0 2 3 1 0 -10 6 5 F. Gillespie 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Jarreau 21 5/8 2/3 3/3 0 1 1 1 0 2 0 0 +18 15 16 D. Pember 7 0/2 0/1 0/2 0 0 0 0 2 0 0 1 -8 0 -3 T. Allen 11 0/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 -10 0 -3 K. Castlin 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L. Williamson 6 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 0 -2 31/73 8/29 18/22 6 18 24 19 19 11 6 5 88 95

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.