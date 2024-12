Zach Edey sur la touche plus longtemps que prévu

Retour retardé pour Zach Edey. Malgré des signes encourageants, le pivot des Grizzlies va devoir patienter un peu plus pour soigner sa blessure à la cheville, sa franchise jouant logiquement la carte de la prudence.

Le géant de 2m24 a participé à un entraînement avec l’équipe de G-League, Memphis Hustle, mercredi. Par la suite, le club a estimé qu’il ne serait pas prêt pour un retour ce week-end.

« Pendant qu’il passait les tests, on n’était pas à l’aise par rapport à là où il en est. On va le faire évoluer progressivement au cours des deux prochaines semaines », annonce ainsi Taylor Jenkins, dont la formation se déplace à Boston demain, avant d’enchaîner le lendemain à Washington.

Son coéquipier Jaylen Wells nommé « rookie du mois »

Le coach des Grizzlies visait ce « back-to-back » comme potentielle date de retour. Son pivot a joué pour la dernière fois le 17 novembre contre les Nuggets. Zach Edey a manqué les huit derniers matchs en raison de cette blessure. Il a depuis participé à des activités basket à 1-contre-0 avant de se préparer à un retour.

Avec environ 11 points (61% aux tirs) et 7 rebonds de moyenne en 20 minutes, il est l’un des rookies les plus productifs de la cuvée. En lice pour le trophée de meilleur débutant du mois, pour octobre et novembre, l’intérieur a vu ce trophée filer vers son coéquipier, Jaylen Wells.

Avec sept victoires en huit matchs, les Grizzlies (15v-8d), par ailleurs équipe la plus prolifique de la ligue dans les points marqués à l’intérieur (59), ne semblent pas vraiment souffrir de son absence jusqu’ici.

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 15 19 61.0 60.0 66.7 2.9 3.6 6.5 0.7 2.9 0.8 1.5 0.9 10.4 Total 15 19 61.0 60.0 66.7 2.9 3.6 6.5 0.7 2.9 0.8 1.5 0.9 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.